Стало відомо про ще одну хворобу Заворотнюк: спливли подробиці

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк лікується від раку головного мозку четвертої стадії

Анастасія Заворотнюк активно лікується в престижній приватній клініці на Рубльовці в РФ від важкого онкологічного захворювання. Проте це не перша хвороба, з якою зіткнулася зірка серіалу "Моя прекрасна няня" - раніше актриса серйозно страждала манією переслідування, яка мучила її протягом цілих чотирьох років.

Персекуторне марення згідно з медичним описами цього розладу може викликати у хворого недовірливість, замкнутість, самоізоляцію та напади агресії. У Міжнародній статистичній класифікації хвороб і проблем, пов'язаних зі здоров'ям (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) марення переслідування зазначено під кодом MB26.07.

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Анастасія стала жертвою подібної манії саме через величезну популярність, що буквально звалилася їй на голову після виконання ролі Віки Прутковської в "Няні". Так, молода актриса виявилася психологічно не готовою до настирливих папараці, які переслідували її по п'ятах в надії роздобути чергову "сенсацію".

Додамо, що цей період часу співпав також із конфліктом між Заворотнюк і Олегом Табаковим, в результаті чого їй довелося покинути театр-студію, і процесом розлучення в 2006 році зі своїм другим чоловіком бізнесменом Дмитром Стрюковим.

До всього іншого "службовий" роман Анастасії з партнером по серіалу актором Сергієм Жигуновим також супроводжувався сварками і суперечками.

Як зізнавалася Заворотнюк раніше в інтерв'ю, їй доводилося сидіти вдома - майже як відлюдниця - через острах вийти на вулицю через нав'язливих працівників ЗМІ. Паралельно в пресі раз у раз з'являлися матеріали про нібито нескінчені зміни Анастасією коханців, в яких "записували" чи не кожного нового партнера.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)

Зірка "Няні" розповідала, що відчувала себе загнаною в кут і скаржилася на нестерпне відчуття страху. Довіряла актриса тоді тільки членам сім'ї та кільком подругам.

Також Заворотнюк вирішила не вдаватися до послуг психотерапевтів, бо раніше вже мала неприємний досвід такої "допомоги" - вона зверталася до одного фахівця після розлучення зі Стрюковим, але той просто тягнув з успішної актриси гроші, не надавши жодної допомоги.

4 роки стресу та депресії закінчилися після зустрічі з Петром Чернишовим, з яким Анастасія знову відчула себе щасливою і змогла позбутися хворобливої манії переслідування. 22 вересня 2008 року фігурист став новим чоловіком Заворотнюк і батьком її молодшої дочки Міли, яка народилася в жовтні 2018-го.

Сім'я Анастасії Заворотнюк (instagram.com/a_zavorotnyuk)