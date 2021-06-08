Стали відомі скандальні подробиці про минуле майстра з салону, що образила українську армію

Що відомо про Яну Ковальову

Яна Ковальова народилася і все життя живе в Чугуєві Харківської області. Її чоловік, в листопаді 2014, в розпал війни в Донбасі, їздив до Москви. Про це стало відомо з фотографій в соцмережах Яни, які вона потім закрила від цікавих очей.

Ковальова постить на своїй сторінці в соцмережі знімки своїх робіт (Facebook)

Також стало відомо, що вона навчалася в Чугуївській школі №1 і навіть була медсестрою в Чугуївській центральній районній лікарні.

Яна Ковальова отримала диплом лашмейкера у 2019 році (скріншот)

Очевидно, кар'єра лікаря її не задовольняла і вона вирішила стати лашмейкером. Вона отримала диплом майстра з нарощування вій в 2019 році.

Чоловік Яни Ковальової їздив до Москви в 2014 році (Скріншот)

Нам своїй сторінці в Facebook жінка постить приклади своїх робіт, а також численні Селфі.