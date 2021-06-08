Майстер з салону краси облила брудом українських військових: ненавиджу цих тварюк

У Чугуєві Харківської області майстер з нарощування вій потрапила в скандал. Вона жорстко обізвала українських військових, назвавши їх "тварюками", а також сказала, що їх нема за що поважати. Трохи пізніше українка вибачилася і сказала, що мала на увазі не всіх військовослужбовців.

З чого все почалося

"Та,блін - це позорище! А що сказати хорошого? То, то вони смердючі, брудні, обригані, ходять бухі по місту або обдо**ні. Де цей військовослужбовець, якого можна поважати за щось? Які вони герої? Проти кого вони воюють? Не чіпайте мене по цій темі. Я розмотаю будь-якого і кожного", - заявила дівчина на відео.

Яна Ковальова образила військових (Скріншот)

Ковальова зазначила, що не розуміє, за що треба поважати військових і заявила, що ненавидить їх.

"Ненавиджу цих тварюк, просто ненавиджу. По-іншому я і сказати не можу. І ми їм платимо податки. Ось цим нахлібникам, які сидять і ніх*ра не роблять. Таким, які не хочуть працювати. Наркоманам і алкашам, які йдуть туди", - сказала вона.

Вибачення Ковальової

Відзначимо, що після записаних відео спалахнув скандал і Ковальова швидко закрила свою сторінку в соцмережі, але перед цим опублікувала відео з вибаченнями.

Вона заявила, що нібито мала на увазі не українську армію, а певну дівчину, яка з нею "погано вчинила".

"Мені надзвонюють якісь чоловіки й нібито пред'являють за те, що я образила всю українську армію, вибачте, а де це було сказано? Я конкретно говорила за конкретних людей, за конкретну ситуацію, в якій зі мною так вчинили. Не потрібно зараз все перекручувати і виставляти мене в поганому світлі. Я цього не говорила", - сказала вона.

Як повідомляє видання "Телеграф", причиною її першої заяви нібито стало те, що одна з її клієнток, що служить в ЗСУ, вчасно не заплатила за послуги.