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Стали известны скандальные подробности о прошлом мастера из салона, оскорбившей украинскую армию

Автор: Людмила Жукова

В Чугуеве Харьковской области мастер по наращиванию ресниц попала в скандал, назвав украинских военных "тварями". После этого она извинилась и сообщила, что не имела в виду всех. Сейчас стали известны подробности личной жизни женщины и ее мужа.

Об этом пишет Telegram-канал "Катарсис".

Что известно о Яне Ковалевой

Яна Ковалева родилась и всю жизнь живет в Чугуеве Харьковской области. Ее муж, в ноябре 2014, в разгар войны в Донбассе, ездил в Москву. Об этом стало известно из фотографий в соцсетях Яны, которые она потом закрыла от любопытных глаз.

Ковалева постит на своей странице в соцсети снимки своих работ (Facebook)

Также стало известно, что она училась в Чугуевской школе №1 и даже была медсестрой в Чугуевской центральной районной больнице.

Яна Ковалева получила диплом лашмейкера в 2019 году (Скриншот)

Очевидно, карьера врача ее не удовлетворяла и она решила стать лашмейкером. Она получила диплом мастера по наращиванию ресниц в 2019 году.

Муж Яны Ковалевой ездил в Москву в 2014 году (Скриншот)

Нам своей странице в Facebook женщина постит примеры своих работ, а также многочисленные селфи.

Как мы ранее писали, оскорбившая участников парада вышиванок харьковчанка раскаялась на видео.

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