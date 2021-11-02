Стали відомі останні слова Галини Хатчінс після смертельного поранення

Галина Хатчінс була випадково застрелена відомим голлівудським актором Алеком Болдуіном на знімальному майданчику. Через кілька днів після трагедії стали відомі останні слова 42-річної українки, яка працювала кінооператором.
Про це повідомляє Los Angeles Times.
Після того, як з пістолета Алека Болдуіна пролунав постріл, актор до останнього не розумів, що сталося. Адже пістолет не повинен був бути заряджений.
"Що, вбіса, тільки що сталося? Що це було?"- повторював він.
На майданчику почалася паніка, і люди стали кликати на допомогу лікаря. При цьому члени команди намагалися зупинити кровотечу, але прозвучало: "Це марно".
"Це недобре. Це абсолютно марно", - сказала Галина, яка, за словами видання, перебувала у свідомості.
Через кілька годин її серце перестало битися.
Нагадаємо, після цього жахливого інциденту Алек Болдуін звернувся до людей і заявив, що Галина була його другом. Актор зазначив, що підтримує зв'язок з чоловіком Галини і їх 9-річним сином.
Болдуін також додав, що виступає за більш жорсткі обмеження щодо використання зброї на знімальних майданчиках.
Раніше Болдуін прийшов на закриту церемонію прощання із загиблою під час зйомок Хатчінс.