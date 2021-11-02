Стали відомі останні слова Галини Хатчінс після смертельного поранення

Після того, як з пістолета Алека Болдуіна пролунав постріл, актор до останнього не розумів, що сталося. Адже пістолет не повинен був бути заряджений.

"Що, вбіса, тільки що сталося? Що це було?"- повторював він.

На майданчику почалася паніка, і люди стали кликати на допомогу лікаря. При цьому члени команди намагалися зупинити кровотечу, але прозвучало: "Це марно".

"Це недобре. Це абсолютно марно", - сказала Галина, яка, за словами видання, перебувала у свідомості.

Через кілька годин її серце перестало битися.