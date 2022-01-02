Стали відомі величезні втрати окупантів на Донбасі за рік

На Донбасі більшість втрат російсько-окупаційних військ у 2021 році в живій силі та техніці була небойова, і за рік на сході України загинули і були поранені понад 740 бойовиків.
Про це повідомив офіцер розвідки ЗСУ Сергій Нещадим у своєму Twitter.
Зазначається, що тільки протягом грудня окупанти в окремих районах Донецької та Луганської областей втратили 44 людини - всі небойові.
З них 19 загиблих і 25 поранених, плюс одна одиниця військової техніки.
Що стосується втрат, які зазнали бойовики за період часу з 1 січня по 31 грудня 2021 року, то їх нарахували 754 людини:
Небойові втрати можуть відбуватися в результаті підривів на вибухівці, самогубств, стрілянини та інших інцидентів, які призвели до летального результату або поранень не в ході бойових дій.
Фото: скрін посту twitter.com/nevedimka123
Українські військові в зоні проведення ООС дотримуються режиму "тиші" і ведуть вогонь у відповідь у разі атак противника.
Раніше повідомлялося, що в грудні контррозвідка СБУ в Донецькій області затримала бойовика угруповання "Сомалі", який вже дав свідчення про кадрових військових РФ на Донбасі.
Також ми писали про те, що бойовик " ДНР " під час пиятики підірвав друзів гранатою в окупованому Сніжному, і подібні НП трапляються досить часто.