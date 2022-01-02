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Стали відомі величезні втрати окупантів на Донбасі за рік

Автор: Володимир Костирін

На Донбасі більшість втрат російсько-окупаційних військ у 2021 році в живій силі та техніці була небойова, і за рік на сході України загинули і були поранені понад 740 бойовиків.

Про це повідомив офіцер розвідки ЗСУ Сергій Нещадим у своєму Twitter.

Зазначається, що тільки протягом грудня окупанти в окремих районах Донецької та Луганської областей втратили 44 людини - всі небойові.

З них 19 загиблих і 25 поранених, плюс одна одиниця військової техніки.

Що стосується втрат, які зазнали бойовики за період часу з 1 січня по 31 грудня 2021 року, то їх нарахували 754 людини:

  • Безповоротні - 318, з них бойові 10, небойові 308.
  • Санітарні - 436, з них бойові 8.
  • Озброєння та військова техніка - 14 одиниць.

Небойові втрати можуть відбуватися в результаті підривів на вибухівці, самогубств, стрілянини та інших інцидентів, які призвели до летального результату або поранень не в ході бойових дій.

Фото: скрін посту twitter.com/nevedimka123

Українські військові в зоні проведення ООС дотримуються режиму "тиші" і ведуть вогонь у відповідь у разі атак противника.

Раніше повідомлялося, що в грудні контррозвідка СБУ в Донецькій області затримала бойовика угруповання "Сомалі", який вже дав свідчення про кадрових військових РФ на Донбасі.

Також ми писали про те, що бойовик " ДНР " під час пиятики підірвав друзів гранатою в окупованому Сніжному, і подібні НП трапляються досить часто.

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