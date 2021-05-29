Стали відомі деталі загибелі українки в горах Туреччини: "вона завжди буде на вершині"

42-річна Яна Валеріївна пішла в похід 1 травня в районі Елькбайорю, де піднялася на висоту 1715 метрів на гору Оленячої мечеті.

Українка відправила своїй мамі 2 травня повідомлення з привітаннями з Великоднем і написала: "Я на висоті". Потім кілька днів сигнал телефону був активний в цій місцевості, а потім акумулятор сів і зв'язок зник повністю.

Яна мала повернутися додому до Одеси 10 травня.

Яна Кривошея з Одеси вирушила в одиночний похід в гори Туреччини, який став фатальним (фото: facebook.com/levent.oktem.5)

Після звернення рідних українки турецькі пошуково-рятувальні команди жандармерії приступили до пошуків.

Пізніше в Туреччину відправився рідний брат Яни, який разом з поліцією, рятувальниками та волонтерами тижнями намагався відшукати хоч якісь сліди сестри.

На 16-й день пошуків - 28 травня - на території гірського району тіло української альпіністки було знайдено на скелях при проведенні аерофотозйомки розвідувальним літаком жандармерії.

Тіло української альпіністки Яни Кривошеї виявили в горах Туреччини 28 травня (фото: facebook.com/levent.oktem.5)

Вважається, що альпіністка впала з крутого обриву і загинула - імовірно, українка зірвалася з гори висотою 715 метрів.

Тіло транспортували в морг Інституту судової медицини Анталії для розтину і встановлення точної причини загибелі Яни.

Брат загиблої одеситки, який брав участь у масштабних пошукових операціях, подякував усім за співчуття, підтримку і колосальну допомогу.

Про це він написав у спеціально створеній Facebook-групі "Пошук Яни Кривошеї".

Брат української альпіністки Яни Кривошеї, яка загинула в горах Туреччини (фото: facebook.com / пошук Яни Кривошеї)

У Яни вдома залишився син.

Користувачі мережі висловлюють слова підтримки рідним і близьким альпіністки, згадують її світлою, чуйною і доброю людиною.

Плачемо разом з вами. Прийміть наші співчуття. Світла пам'ять Яночці. (Не хочеться вірити). Слава, а тобі низький уклін за твої справи.

Щирі співчуття вашій родині та сил пережити цю втрату! Ми до останнього вірили, сподівалися і переживали разом з вами.

Слава, Женя, мої щирі співчуття вам і всій Вашій родині.

Слава, ви справжній брат! Ви зробили практично не можливе для Яни! Впевнена, вона вами пишається і син її в надійних руках. Спасибі вам за вашу наполегливість і віру. Щирі співчуття вашій родині. Царство Небесне...

Прийміть співчуття. Знала Яну дуже і дуже давно. Прекрасна, світла і добра людина... Як шкода.

Ми разом з Яною працювали небагато, Андрій народився на очах. Світла, добра, чуйна дівчинка. Не віриться...

Щирі співчуття. Яна була унікальна і вона завжди буде на вершині гори, де вона могла відчувати себе вільною! Слава, таким братом як ти, тільки можна пишатися. Ти знайшов її! Бажаю тобі, твоїй родині та рідним всього найкращого.

Мої співчуття, дуже шкода. Яна - дуже хорошою людиною запам'яталася. І гіркий урок всім любителям одиночного ходіння в горах. Помолимося про її душу.

Одеситка Яна Кривошея, яка вирушила в похід в гори Туреччини та загинула (фото: facebook.com / пошук Яни Кривошеї)