Стали відомі деталі загибелі українки в горах Туреччини: "вона завжди буде на вершині"

Українська альпіністка Яна Кривошея була знайдена мертвою біля гори Геіксіврісі в Туреччині на 24-й день після втрати зв'язку та 16-й - з початку пошукових операцій. Одеситка приїхала у відпустку до Анталії та вирушила поодинці підкорювати гірські вершини.
Про це пише скелелаз Levent öktem у своєму Facebook.
42-річна Яна Валеріївна пішла в похід 1 травня в районі Елькбайорю, де піднялася на висоту 1715 метрів на гору Оленячої мечеті.
Українка відправила своїй мамі 2 травня повідомлення з привітаннями з Великоднем і написала: "Я на висоті". Потім кілька днів сигнал телефону був активний в цій місцевості, а потім акумулятор сів і зв'язок зник повністю.
Яна мала повернутися додому до Одеси 10 травня.
Яна Кривошея з Одеси вирушила в одиночний похід в гори Туреччини, який став фатальним (фото: facebook.com/levent.oktem.5)
Після звернення рідних українки турецькі пошуково-рятувальні команди жандармерії приступили до пошуків.
Пізніше в Туреччину відправився рідний брат Яни, який разом з поліцією, рятувальниками та волонтерами тижнями намагався відшукати хоч якісь сліди сестри.
На 16-й день пошуків - 28 травня - на території гірського району тіло української альпіністки було знайдено на скелях при проведенні аерофотозйомки розвідувальним літаком жандармерії.
Тіло української альпіністки Яни Кривошеї виявили в горах Туреччини 28 травня (фото: facebook.com/levent.oktem.5)
Вважається, що альпіністка впала з крутого обриву і загинула - імовірно, українка зірвалася з гори висотою 715 метрів.
Тіло транспортували в морг Інституту судової медицини Анталії для розтину і встановлення точної причини загибелі Яни.
Брат загиблої одеситки, який брав участь у масштабних пошукових операціях, подякував усім за співчуття, підтримку і колосальну допомогу.
Про це він написав у спеціально створеній Facebook-групі "Пошук Яни Кривошеї".
Брат української альпіністки Яни Кривошеї, яка загинула в горах Туреччини (фото: facebook.com / пошук Яни Кривошеї)
У Яни вдома залишився син.
Користувачі мережі висловлюють слова підтримки рідним і близьким альпіністки, згадують її світлою, чуйною і доброю людиною.
Одеситка Яна Кривошея, яка вирушила в похід в гори Туреччини та загинула (фото: facebook.com / пошук Яни Кривошеї)
Раніше повідомлялося, що в кінці квітня у Карпатах знайшли мертвим зниклого туриста з Києва, якого шукали три місяці.