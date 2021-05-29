Стали известны детали гибели украинки в горах Турции: "она всегда будет на вершине"

Украинская альпинистка Яна Кривошея была найдена мертвой возле горы Геиксивриси в Турции на 24-й день после потери связи и 16-й - с начала поисковых операций. Одесситка приехала в отпуск в Анталию и отправилась в одиночку покорять горные вершины.
Об этом пишет скалолаз Levent öktem в своем Facebook.
42-летняя Яна Валерьевна пошла в поход 1 мая в районе Елькбайорю, где поднялась на высоту 1715 метров на гору Оленьей мечети.
Украинка отправила своей маме 2 мая сообщение с поздравлениями с Пасхой и написала: ''Я на высоте''. Затем несколько дней сигнал телефона был активен в этой местности, а потом аккумулятор сел и связь пропала полностью.
Яна должна была вернуться домой в Одессу 10 мая.
Яна Кривошея из Одессы отправилась в одиночный поход в горы Турции, который стал роковым (фото: facebook.com/levent.oktem.5)
После обращения родных украинки турецкие поисково-спасательные команды жандармерии приступили к поискам.
Позже в Турцию отправился родной брат Яны, который вместе с полицией, спасателями и волонтерами неделями пытался отыскать хоть какие-нибудь следы сестры.
На 16-й день поисков - 28 мая - на территории горного района тело украинской альпинистки было найдено на скалах при проведении аэрофотосъемки разведывательным самолетом жандармерии.
Тело украинской альпинистки Яны Кривошеи обнаружили в горах Турции 28 мая (фото: facebook.com/levent.oktem.5)
Считается, что альпинистка упала с крутого обрыва и погибла - предположительно, украинка сорвалась с горы высотой 715 метров.
Тело транспортировали в морг Института судебной медицины Антальи для вскрытия и установления точной причины гибели Яны.
Брат погибшей одесситки, принимавший участие в масштабных поисковых операциях, поблагодарил всех за соболезнования, поддержку и колоссальную помощь.
Об этом он написал в специально созданной Facebook-группе "Поиск Яны Кривошеи".
Брат украинской альпинистки Яны Кривошеи, которая погибла в горах Турции (фото: facebook.com / Поиск Яны Кривошеи)
У Яны дома остался сын.
Пользователи сети высказывают слова поддержки родным и близким альпинистки, вспоминают ее светлым, отзывчивым и добрым человеком.
Одесситка Яна Кривошея, которая отправилась в поход в горы Турции и погибла (фото: facebook.com / Поиск Яны Кривошеи)
Ранее сообщалось, что в конце апреля в Карпатах нашли мертвым пропавшего туриста из Киева, которого искали три месяца.