У горах Туреччини знайшли тіло зниклої туристки з Одеси

Альпіністку з Одеси Яну Кривошею знайшли мертвою біля гори Геіксіврісі. Українку з початку травня шукали в горах Анталії.

Про це повідомляє турецьке видання AntalyaHakkinda .

Припускають, що вона загинула, впавши з прямовисних скель. Протягом декількох тижнів її шукали різні команди рятувальників, як місцевих, так і українських.

Однак тіло вдалося знайти тільки 28 травня під час аерофотозйомки розвідувальним літаком жандармерії.

Після того як тіло загиблої альпіністки було знято зі скель командою пошуково-рятувальних служб жандармерії, його доставили в інститут судової медицини для встановлення точних причин смерті.