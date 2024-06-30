Стала еще горячее: вот как изменилась красавица Наоми из эротического фильма "Шоугелз" (фото)
Элизабет Беркли стала известна благодаря своей роли в эротическом фильме Пола Верховена 1992 года под названием "Шоугел"».
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Элизабет Беркли (фото: кадр из фильма "Шоугелз")
Беркли могла выбрать карьеру классической танцовщицы или модели, но ее увлечение кинематографом привело к другому пути.
Роль Номи Мэлоун в фильме "Шоугелз" стала прорывной для молодой актрисы.
Фильм о жизни стриптизерш вызвал огромный шум: критики раскритиковали его из-за эксцессов нецензурной лексики и обнаженных сцен.
Ленте даже досталась оскорбительная награда "Золотая малина" за худший фильм 1990-х.
Элизабет Беркли (фото: кадр из фильма "Шоугелз")
Впрочем, отзывы зрителей говорили об обратном: "Шоугёлз" стал самым кассовым фильмом с рейтингом NC-17.
Дальнейшая карьера Элизабет развивалась успешно: уже на следующий год она снялась в фильме "Клуб первых жен" вместе с Голди Хоун, Бетт Мидлер и Дайан Китон, а также получила предложения от Вуди Аллена и Оливера Стоуна.
Однако с начала нулевых актриса стала появляться на экране все реже, а ее фильмы стали оцениваться как проходные.
Чем сегодня занимается Элизабет Беркли
Актриса уделила особое внимание семейной жизни: в 2003 году она вышла замуж за художника и актера Грега Лорена, а в 2012-м у них родился сын Скай.
Элизабет Беркли с мужем (фото: instagram.com/elizberkley)
Кроме того, Элизабет нашла себя в других сферах деятельности. Она создала программу поддержки для девушек-подростков, написала книгу, работала волонтером и основала свою собственную продюсерскую компанию.
В течение многих лет Беркли является вегетарианкой и активно пропагандирует этот образ жизни. Еще в 1997 году она приняла участие в кампании PETA, представ в платье из листьев капусты, чтобы побудить людей к вегетарианству.
В последние годы знаменитость явно нацелилась на возрождение своей карьеры. Среди ее последних многообещающих проектов - сериал "Кумир" с Лили-Роуз Депп и The Weeknd.
Элизабет Беркли (фото: instagram.com/elizberkley)