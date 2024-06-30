Стала ще гарячішою: ось як змінилася красуня Наомі з еротичного фільму "Шоугьолз" (фото)

Елізабет Берклі стала відомою завдяки своїй ролі в еротичному фільмі Пола Верховена 1992 року під назвою "Шоугьолз".

Хочете дізнатися, як вона виглядає зараз? РБК-Україна (проект Styler) показує!

Елізабет Берклі (фото: кадр з фільму "Шоугьолз")

Берклі могла обрати кар'єру класичної танцівниці або моделі, але її захоплення кінематографією привело до іншого шляху.

Роль Номі Мелоун у фільмі "Шоугьолз" стала проривною для молодої актриси.

Фільм про життя стриптизерок викликав величезний галас: критики розкритикували його через ексцеси нецензурної лексики та оголених сцен.

Стрічці навіть дісталась образлива нагорода "Золота малина" за найгірший фільм 1990-х.

Елізабет Берклі (фото: кадр з фільму "Шоугьолз")

Втім, відгуки глядачів говорили про протилежне: "Шоугьолз" став найкасовішим фільмом із рейтингом NC-17.

Подальша кар'єра Елізабет розвивалася успішно: вже на наступний рік вона знялася у фільмі "Клуб перших дружин" разом із Голді Гоун, Бетт Мідлер і Даян Кітон, а також отримала пропозиції від Вуді Аллена й Олівера Стоуна.

Однак з початку нульових актриса почала з'являтися на екрані все рідше, а її фільми стали оцінюватися як прохідні.

Чим сьогодні займається Елізабет Берклі

Акторка приділила особливу увагу сімейному життю: у 2003 році вона вийшла заміж за художника й актора Грега Лорена, а у 2012-му у них народився син Скай.

Елізабет Берклі з чоловіком (фото: instagram.com/elizberkley)

Крім того, Елізабет знайшла себе в інших сферах діяльності. Вона створила програму підтримки для дівчат-підлітків, написала книжку, працювала волонтером і заснувала свою власну продюсерську компанію.

Протягом багатьох років Берклі є вегетаріанкою і активно пропагує цей спосіб життя. Ще у 1997 році вона взяла участь у кампанії PETA, поставши в сукні з листя капусти, щоб спонукати людей до вегетаріанства.

В останні роки знаменитість явно націлилася на відродження своєї кар'єри. Серед її останніх багатообіцяючих проєктів - серіал "Кумир" з Лілі-Роуз Депп і The Weeknd.

Елізабет Берклі (фото: instagram.com/elizberkley)