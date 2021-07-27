Стала відома одна з головних особливостей iPhone 14

У вересні 2021 року має вийти iPhone 13, але вже з'явилася інформація про наступну модель телефону компанії Apple. За даними інсайдерів, в наступному році в серії iPhone 14 будуть представлені моделі з корпусом з нового титанового сплаву.

Згідно зі звітом, використання титанового сплаву стане одною з найзначніших змін в дизайні корпусу в серії iPhone 2022 року. При цьому титановий корпус ексклюзивно буде виробляти компанія Foxconn.

Якщо це станеться, то iPhone 14 стане першим телефоном Apple, в якому буде використовуватися даний сплав. Зараз компанія використовує цей матеріал для деяких моделей Apple Watch Series 6, а також при виробництві фізичних платіжних карт Apple Card.

Останні моделі iPhone зроблені з алюмінію, а Pro-версії - з нержавіючої сталі. Якщо порівнювати титан з нержавіючою сталлю, то він більш стійкий до подряпин. Крім того, його жорсткість не дозволяє йому згинатися.

Титан міцний, як сталь, але на 45% легше, у два рази міцніше алюмінію, але при цьому всього на 60% важче. Титан також більш стійкий до корозії в порівнянні з багатьма іншими сплавами.

Однак у матеріалу є і недоліки. На ньому можна легко побачити сліди від відбитків пальців. Твердість титану також ускладнює його процес обробки.

Однак Apple працює над тим, як розв'язати обидві ці проблеми. Компанія може почати використовувати тонкі оксидні покриття для металевих поверхонь, які можуть значно зменшити появи відбитків пальців на пристроях.

Apple також розробила абразивноструминне очищення, яке може надати титановим корпусам глянцеву поверхню. Це повинно надати телефонами більш привабливий зовнішній вигляд.