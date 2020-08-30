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У США запустили петицію проти новин про Меган Маркл: не хочуть нічого чути

Неділя 30 серпня 2020 08:54
У США запустили петицію проти новин про Меган Маркл: не хочуть нічого чути
Меган Маркл (фото: instagram.com/meghanmarkle_official)
Автор: Дарья Русина

Мешканці США опублікували петицію, яка спрямована проти великої кількості новин про Меган Маркл. Документ називається "Меган Маркл і просто Гаррі, будь ласка, припиніть захоплювати американські ЗМІ". Колективне прохання можна знайти на сайті Change.org.

Автори петиції звернули увагу на підвищену активність Маркл та її чоловіка у період президентських кампаній. Вони стали часто виступати зі зверненнями і це почало напружувати навіть шанувальників пари.

На початку літа з'явилися чутки про те, що колишня актриса хоче розвивати свою кар'єру в політиці, а потім герцогиня виступила на переговорах жінок-лідерів з Мішель Обамою.

Крім того, після переїзду в США Меган і Гаррі брали участь у благодійних акціях. Деякі запевняють, що робиться це з корисливих мотивів, адже для своїх акцій вони наймали фотографа, щоб той передав фотографії в ЗМІ.

Петиція вказує на явну суперечливість у словах і діях подружжя: Меган і Гаррі покинули королівську сім'ю, тому що хотіли уникнути пильної уваги журналістів, але тепер спеціально створюють різні інфоприводи.

"Меган Маркл і Гаррі обурювалися через те, що їм не вистачає приватності у Великобританії. Вони говорили, що преса завдавала їм багато занепокоєнь і тому вони переїхали в Канаду. Але з якоїсь незрозумілої причини при перегляді новин нам доводиться постійно бачити їх обличчя", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, що Меган Маркл розкрила маленьку таємницю принца Гаррі.

Раніше ми писали, що Єлизавета II сильно образила Меган Маркл.

Також повідомлялося, як розвивалися відносини між Кейт Міддлтон і Меган Маркл від А до Я.

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