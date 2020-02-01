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Зірка трилогії "Зоряні війни": помер відомий актор

STYLERПерсони    01.02.2020 - 09:52
Зірка трилогії "Зоряні війни": помер відомий актор
Помер відомий актор (Фото: pixabay.com)

Геніальний актор в останні роки боровся з онкологією

Відомий британський актор Алан Харріс, який зіграв у трилогії "Зоряні війни" помер на 82-му році життя. Як повідомляють британські видання, в останні роки Алан Харріс боровся з раком.

Інформацію про смерть артиста підтвердили в співтоваристві Imperial Signings в Facebook. Повідомляється, що Алану Харрісу у 2018 році поставили страшний діагноз – онкологія. Артист не здавався і боровся з раком легенів. Він продовжував активно брати участь у зустрічах з фанатами.

Алан Харріс народився 28 травня 1938 року в Енфілді, Мидлекс, Лондон. Він зіграв у перших трьох фільмах франшизи "Зоряні війни". Він виконав роль мисливця Босска. Ця роль принесла йому популярність і стала початком зоряної кар'єри. До роботи в кінематографі Харріс працював у Британії моделлю.

В останніх інтерв'ю артист розповідав про свою молодість і зізнався, що зовсім не шкодує про те, що свого часу залишив модельний бізнес і почав зніматися в кіно.

Крім активного фільмування, Алан Харріс також займався продюсуванням таких фільмів, як "Паромщик", "Любовні пташки" і "Уолліс і Едуард".

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