Что стало со звездой детского "Голоса" Данелией, которая покорила всех. Вы ее не узнаете!

Данелия Тулешова на шоу "Голос. Дети" - как выступала певица

Данелия Тулешова родилась 18 июля 2006 года в Астане, Казахстан. Вскоре после ее рождения семья переехала в Алматы. С раннего детства она проявляла интерес к музыке и танцам. В три года начала заниматься гимнастикой, однако после травмы в возрасте четырех лет переключилась на творческие направления. Посещала школу Лины Арифулиной, где обучалась вокалу, бальным танцам и актерскому мастерству. Позже увлеклась уличными танцами и выступала в составе хип-хоп коллектива Kinder Boogie. Данелия на "Голосе" (скриншот)

В 2015 году Данелия завоевала гран-при и приз зрительских симпатий на конкурсе "Аялаған Астана", а также получила приз зрительских симпатий на "Детской Новой волне". Настоящую популярность ей принесла победа в четвертом сезоне шоу "Голос. Дети" в 2017 году. Ее исполнение песни "Stone Cold" собрало более 80 миллионов просмотров на YouTube.

Как живет звезда детского "Голоса" после проекта

В 2018 году она представляла Казахстан на Детском Евровидении с песней "Өзіңе сен", заняв шестое место.

В 2019 году Данелия участвовала в американском шоу The World's Best, где дошла до топ-8.

В 2020 году девушка стала финалисткой America's Got Talent.

Данелия Тулешова сейчас - как выглядит звезда талант-шоу

Сейчас Данелия активно развивает свою музыкальную карьеру, выпуская новые треки и видеоклипы, а также представляя свое творчество на международной арене.

Тулешова сейчас (фото: instagram.com/itsdaneliya)

Ее образ стал более зрелым и откровенным, а творчество затрагивает преимущественно тематику юношеских отношений и эмоций.

Тулешова сейчас (фото: instagram.com/itsdaneliya)

Судя по ее Instagram, она активно продвигает свои новые релизы, включая свежий трек BYE BYE BABY.

Тему полномасштабного вторжения России в Украину певица не комментирует. В то же время в РФ после 2022 года девушка не ездила.