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У США розповіли, що вб'є коронавірус за хвилину

STYLERКоронавірус    24.04.2020 - 08:47
У США розповіли, що вб'є коронавірус за хвилину
Коронавірус може вбити світло, якщо воно буде всередині (колаж РБК-Україна)

Дональд Трамп розповів, що може вбити коронавірус за одну хвилину

Коронавірус у світі інфікував більше 2,5 мільйонів людей. Всі країни встали на захист свого населення і практично скрізь оголошений карантин через інфекцію. Президент США Дональд Трамп розповів, що здатне вбити COVID-19 за хвилину. Так, голова Білого дому повідомив, що вірус загине, якщо сонячне світло проникне всередину організму. Про це він розповів на брифінгу, пише USA Today.

"За умови, що ми піддаємо тіло потужному впливу ультрафіолету або просто дуже потужному світлу. Якщо ви можете доставити світло всередину організму через шкіру або якось ще, то це знищує його за хвилину", — повідомив Дональд Трамп.

За словами президента США, вчені продовжують отримувати нову інформацію про боротьбу з COVID-19.

Такої ж думки про світло та ультрафіолет дотримується і заступник міністра науки і технологій Міністерства внутрішньої безпеки Білл Брайан. Він зазначив, що світло може знищувати вірус навіть в повітрі.

"Наше найвражаюче спостереження на сьогодні — це потужний ефект, що сонячне світло має на знищення вірусу як на поверхні, так і у повітрі", — заявив він.

Нагадаємо, що серед країн світу за кількістю виявлених випадків коронавірусу лідирують США з 849,092 зареєстрованих хворих. На другому місці Іспанія – 208,389, Італія – 187,327, Франція – 159,877, Німеччина – 150,648 і Великобританія – 133,495.

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