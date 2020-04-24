Лікарі розповіли, чи можна повторно заразитися коронавірусом

Лікарі знову звернулися до українців через коронавірус (колаж РБК-Україна)

Експерти розповіли українцям, як не заразитися повторно коронавірусом

Повторне зараження коронавірусом в Україні можливо. Насправді, кажуть лікарі, такі випадки - не унікальні. У всьому світі медики фіксують позитивний результат на COVID-19 у людей, які до цього вже перехворіли. Іспанські дослідники назвали це "відскоком вірусу". Вони припускають, що імунітет після хвороби все ж формується, однак він слабкий і не може побороти вірус остаточно. А ось у ВООЗ все пояснюють мутацією самого вірусу. І тому навіть наявність антитіл, які видно на тест-системах - не показник стійкого імунітету до хвороби.

"Це вже буде не той COVID-19, на який людина перехворіла. Це буде його певна трансформована форма, яка мутувала в його організмі або в організмі іншої людини", - зазначає лікар-інфекціоніст Євгенія Менжуліна у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Наприклад, для формування імунітету проти кору достатньо однієї вакцинації на все життя. Зовсім по-іншому поводиться коронавірус. Він, подібно до грипу, має багато варіацій. Тому захворіти знову - цілком реальна перспектива.

"Антитіла - це, знаєте, як ключик і замкова свердловина. Тобто навіть якщо на цьому ключику будуть трошки інші зубчики, він вже в цей замочок не увійде", – пояснює лікар-інфекціоніст.

Вчені наполегливо досліджують коронавірус, його типи і мутації. І останні результати дають надію.

"На моделях тварин із залученням макак-резус було встановлено, що імунітет формується, імунітет хороший і повторне зараження не відбувається", - поділився імунолог Федір Лапій.

А тим часом вчені з Оксфордського університету обіцяють виготовити мінімум мільйон доз вакцин проти коронавірусу вже до вересня. Медики впевнені - перемога над хворобою не за горами, а поки все що залежить від нас - це залишатися вдома. Це може захистити нас і врятувати тисячі інших життів.

Раніше ми писали про те, що коронавірус може жити в організмі людини кілька місяців.