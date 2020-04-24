В США рассказали, что убьет коронавирус за минуту

Коронавирус может убить свет, если он будет внутри (коллаж РБК-Украина)

Дональд Трамп рассказал, что может убить коронавирус за одну минуту

Коронавирус в мире инфицировал более 2,5 миллионов людей. Все страны встали на защиту своего населения и практически везде объявлен карантин из-за инфекции. Президент США Дональд Трамп рассказал, что способно убить COVID-19 за минуту. Так, глава Белого дома сообщил, что вирус погибнет, если солнечный свет проникнет внутрь организма. Об этом он рассказал на брифинге, пишет USA Today.

"При условии, что мы подвергаем тело мощному воздействию ультрафиолета или просто очень мощного света. Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожает его за минуту", — сообщил Дональд Трамп.

По словам президента США, ученые продолжают получать новую информацию о борьбе с COVID-19.

Такого же мнения про свет и ультрафиолет придерживается и заместитель министра науки и технологий Министерства внутренней безопасности Билл Брайан. Он отметил, что свет может уничтожать вирус даже в воздухе.

"Наше самое поразительное наблюдение на сегодняшний день — это мощный эффект, который солнечный свет оказывает на уничтожение вируса как на поверхности, так и в воздухе", — заявил он.

Напомним, что среди стран мира по количеству выявленных случаев коронавируса лидируют США с 849,092 зарегистрированных больных. На втором месте Испания – 208,389, Италия – 187,327, Франция – 159,877, Германия – 150,648 и Великобритания – 133,495.

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