У США виявили рідкісну небезпечну бактерію: вбиває мозок людини за тиждень

У США виявили небезпечну бактерію (Колаж РБК-Україна)

Медики розповіли, чому ця бактерія рахується смертельною

У США у пацієнта виявили дуже небезпечну бактерію, яка вражає мозок людини. Вона викликає крововиливи в мозок, некроз тканин та амебний менінгоенцефаліт.

Як повідомляє американське видання CNN, у пацієнта в штаті Флорида лікарі діагностували ураження одноклітинною бактерією неглерією Фоулера (Naegleria fowleri). Летальність після ураження цією бактерією становить практично 100%. Хворі страждають від підвищеної температури тіла, сильної нудоти та блювоти, а також від сильних головних болів.

Зараження відбувається тільки при попаданні зараженого теплої води в ніс. Водяться ці мікроорганізми в озерах, річках, ставках, каналах. Від людини до людини її передати неможливо.

Служба охорони здоров'я Флориди звернулася до мешканців округу Хіллсборо з рекомендацією уникати контактів з носа водою з крана, а також з будь-яких інших джерел.

"Використовуйте тільки кип'ячену та охолоджену, дистильовану або стерильну воду для приготування розчинів для промивання носа або ритуальних вмивань", - зазначили медики.

Варто відзначити, що ця бактерія вкрай рідко вражає людину. За останні 10 років у США було зафіксовано всього 34 випадки зараження неглерією Фоулера, всього в історії було зафіксовано 143 випадку. У штаті Флорида було зафіксовано 37 випадків з 1962 року. З усіх інфікованих вижили тільки 4 пацієнти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Китаї зафіксовано спалах небезпечної інфекції та оголошено третій рівень небезпеки.

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Автор: Анна Шиканова