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Зриви, отруєння, операції: знаки Зодіаку, які влипнуть в неприємності в серпні

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Четвер 11 серпня 2022 06:30
Зриви, отруєння, операції: знаки Зодіаку, які влипнуть в неприємності в серпні Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на серпень 2022 розповість про знаки Зодіаку, яким буде складно в останній місяць літа.

Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна. Експерт радить читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.

Близнюки

Ймовірна таємна ворожнеча з ким-небудь, заздрість, інтриги. Вас можуть вигнати звідкись або ви підете самі, посилиться прагнення до усамітнення, життя вдалині, добровільно-примусова зміна місця проживання, еміграція.

Ймовірний період важких випробувань морального і фізичного плану, які потрібно пройти з честю і без втрат.

Лев

Левів, ймовірно чекає неприязнь з боку підлеглих і співробітників, з'ясування відносин, непрості ситуації на роботі.

Можливе побоювання з приводу стану здоров'я. Не виключені прояви істероїдності, пригніченості обставинами.

Водолій

Для Водоліїв ймовірний розлад здоров'я нез'ясованого походження. Можливі отруєння, особливо алкогольні. Не виключені хірургічні втручання.

Астролог радить бути обережніше з препаратами.

Раніше ми писали, що нас чекає до кінця цього тижня. Астролог дала детальний гороскоп на кожен день.

Також астролог розповіла, коли Меркурій перейде в знак Діви, і як ця подія вплине на всіх нас.

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