Зрізали замки і влаштували масову бійку: деталі релігійного конфлікту під Рівним

Масова бійка у храмі під Рівним (Колаж РБК-Україна)

Обидві сторони конфлікту висунули свої версії інциденту

В селі Малинськ Рівненської області парафіяни двох громад влаштували масове побоїще через храм. Подробиці події розповіли у відділі комунікації Національної поліції в Рівненській області.

Конфлікт стався у вівторок, 3 вересня. Представники однієї з громад зрізали замки з дверей храму і спробували винести звідти речі. На захист цінностей храму стали місцеві жителі, зав'язалася бійка, участь в якій взяло 60 осіб. Також селяни зателефонували в поліцію і повідомили про подію.

"Інцидент між представниками двох релігійних громад виник вчора, 3 вересня, на території церкви в селі Малинськ. Повідомлення про конфлікт з невідомими особами, які зрізали замки на дверях храму та намагаються винести звідти речі, і отриманні тілесних ушкоджень місцевими жителями, в поліцію почали надходити з 7:30", - розповіли в поліції.

Під рівним побилися парафіяни ПЦУ (Фото: Національна поліція України)

Як встановила слідчо-оперативна група, в храм проникли представники парафіяльної ради Петро-Павлівської парафії Рівненської єпархії ПЦУ. Вони пояснили, що зрізали замки не для того, щоб викрасти речі, а щоб провести богослужіння. Однак це спровокувало конфлікт, який переріс у масове побоїще. Більше 10 людей отримали ушкодження різного ступеня тяжкості.

"В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за статтею 356 Кримінального кодексу України (самоправство) слідчі Березнівського відділення поліції вилучили документи, які, за словами представників Петро-Павлівської парафії Рівненської єпархії ПЦУ, підтверджують їх право власності на храм. Крім того, за 11 фактами завданих умисних легких тілесних ушкоджень відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією частини 1 статті 125 КК України. Слідчі дії тривають", - пояснили ситуацію представники поліції.

Парафіяни ПЦУ влаштували масову бійку через храм (Фото: Національна поліція України)

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