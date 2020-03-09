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Коронавірус охопив понад 100 країн

Новини » Надзвичайні події     09.03.2020 - 08:15
Коронавірус охопив понад 100 країн
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У той же час, більше 60 тисяч людей по всьому світі вже вилікувалися від захворювання

Коронавірус за останню добу зафіксований в Болгарії, Коста-Ріці, Молдові, Французькій Гвіані, на Мальдівах, Мальті, датських Фарерських островах, Парагваї та французькому карибському острові Мартініка. Про це свідчать дані Johns Hopkins university's Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE).

Згідно з цими даними, до п'ятірки країн за кількістю підтверджених випадків захворювання входять:

  • Китай (80 699)
  • Південна Корея (7 314)
  • Іран (6 566)
  • Італія (5 883)
  • Німеччина (951)

У той же час, більше 60 тисяч людей по всьому світі вже вилікувалися від захворювання, спровокованого новим коронавірусом. Як повідомляється, коронавірус зафіксували в 108 країнах та регіонах.

Раніше повідомлялося, що в Італії через спалах коронавірусу вирішили закрити на карантин більше 20 провінцій. Зараз у цих провінціях дороги перекриті, а в'їзд і виїзд дозволяється у разі "крайньої необхідності". Триватиме карантин мінімум до 3 квітня.

Також РБК-Україна писало, що через спалах в Італії нового коронавірусу Папа Римський Франциск 8 березня прочитав недільну молитву Angelus ("Ангел Господній") за допомогою відеомосту. Проповідь транслювали на великих екранах на площі Святого Петра, а також на телебаченні і на низці сайтів, включаючи Vatican News.

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