Ці засоби допоможуть захистити дитину від комарів: ефективні та коштують майже копійки

Багато рослин особливо ефективно природним чином відлякують комарів. Зокрема, можна поставити у будинку горщики з базиліком, м'ятою та геранню. Можна використовувати ефірні олії цих рослин.

Також експерти рекомендують зробити саморобний спрей, яким збризкати усе тіло дитини. Потрібно просто додати кілька крапель ефірної олії у літр води. Ефірні олії більш потужні і можуть навіть можуть викликати алергію, тому їх потрібно використовувати з обережністю.

Які хитрощі ефективні

Деякі хитрощі допомагають позбутися комарів природним шляхом. Наприклад, можна встановити москітні сітки на всі вікна. До того ж відкриваючи вікна вночі, необхідно вимкнути світло, щоб не приманювати комарів.

Ви також можете поставити невелику свічку на основі ефірної олії лимона або базиліка.

Важливо пам'ятати, що дитина під час прогулянки повинна бути одягнена у вільний одяг, светр і штани. У разі укусу необхідно уникати подряпин і безпосередньо нанести одну або дві краплі ефірної олії лаванди або чайного дерева. Вони мають протиінфекційні властивості.

Що робити, якщо дитина-алергік

Алергія показує надмірну реакцію імунної системи дитини на певні речовини, які називаються алергенами. Це може бути засіб для миття посуду, шоколад, полуниця або пилок. У будь-якому випадку, якщо ваша дитина алергік, важливо захистити її від укусів комах, щоб уникнути ускладнень.

Оцет відлякує комарів

Оцет допомагає відлякувати комах. Також він допоможе захистити собаку чи кішку від бліх, які швидко розмножуються влітку.

Можна зробити спрей на основі оцту і кількох крапель ефірної олії.

Якщо ви хочете купити засіб у супермаркеті, то варто звернути увагу на склад. Більшість таких продуктів містять агресивні хімічні інгредієнти, які можуть викликати різні реакції у дітей. Необхідно віддавати перевагу продуктам з натуральним складом.