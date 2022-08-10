Эти средства помогут защитить ребенка от комаров: эффективны и стоят почти копейки

Многие растения особенно эффективно естественным образом отпугивают комаров. В частности, можно поставить в доме горшки с базиликом, мятой и геранью. Можно использовать эфирные масла этих растений.

Также эксперты рекомендуют сделать самодельный спрей, которым сбрызнуть все тело ребенка. Нужно просто добавить несколько капель эфирного масла в литр воды. Эфирные масла более мощные и иногда даже могут вызывать аллергию, поэтому их нужно использовать с осторожностью.

Какие хитрости эффективны

Некоторые хитрости помогают избавиться от комаров естественным путем. Например, можно установить москитные сетки на все окна. К тому же открывая окна ночью, необходимо выключить свет, чтобы не приманивать комаров.

Вы также можете поставить небольшую свечу на основе эфирного масла лимона или базилика.

Важно помнить, что ребенок во время прогулки должен быть одет в свободную одежду, свитер и брюки. В случае укуса необходимо избегать царапин и непосредственно нанести одну или две капли эфирного масла лаванды или чайного дерева. Они обладают противоинфекционными свойствами.

Что делать, если ребенок-аллергик

Аллергия на самом деле показывает чрезмерную реакцию иммунной системы ребенка на определенные вещества, которые называются аллергенами. Это может быть средство для мытья посуды, шоколад, клубника или пыльца. В любом случае, если ваш ребенок аллергик, важно защитить его от укусов насекомых, чтобы избежать осложнений.

Уксус отпугивает комаров

Уксус помогает отпугивать насекомых. Также он поможет защитить собаку или кошку от блох, которые быстро размножаются летом.

Можно сделать спрей на основе уксуса и нескольких капель эфирного масла.

Если вы хотите купить средство в супермаркете, то стоит обратить внимание на состав. Большинство таких продуктов содержат агрессивные химические ингредиенты, которые могут вызывать различные реакции у детей. Необходимо отдавать предпочтение продуктам с натуральным составом.