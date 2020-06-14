Не порівнюй мене з Меган! Міддлтон влаштувала гучний скандал

Кейт Міддлтон та її конфронтація з популярним видавництвом Tatler через публікацію образливої статті, в якій герцогиню порівняли з Меган Маркл, вийшла на новий рівень.

Боротьба триває, але, за словами журналістів, судовий позов проти Tatler багато хто розглядає як скандал на тлі суперництва з Меган Маркл, яка, прихопивши принца Гаррі, покинула Великобританію.

"Кейт була надзвичайно засмучена статтею в Tatler, тому що вона прагне раз і назавжди припинити проводити будь-які паралелі між собою і Меган", - пояснив екс-королівський експерт Дункан Ларкомб.

За словами Дункана, преса, як завжди, намагається провернути старий прийом, суть якого полягає в тому, щоб "використовувати Кейт Миддлотон як палицю, якою можна побити Меган Маркл".

Щодо самого принца Вільяма і його реакції на події, можна сказати, що він досить болісно реагує на порівняння дружини його брата з його власною.

Шанувальникам також часто здається, що у Міддлтон і Маркл бувають схожі образи. При цьому стиль Сасекської до того, як вона відмовилася від повноважень, був більш популярний, що можна було відстежити за запитами.

"Вони все ніби хочуть провести межу в піску, тому що зайшли занадто далеко", - підсумував Ларкомб у спілкуванні з журналістами.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон шокувала принца Гаррі своєю поведінкою.

Також ми писали, чому принц Гаррі і Меган Маркл залишили Великобританію.