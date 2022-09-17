Сплять у одязі та не виходять з погребів: як люди у Чернігівській області живуть через окупантів
У Чернігівській області деякі села, яка розташовані поблизу російського кордону, постійно зазнають ворожих обстрілів. Також місцеві жителі через ворожі обстріли змушені спати одягнутими.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Після виведення своїх військ з території Чернігівської області росіяни не припинили обстріли прикордоння. У населених пунктах, що постійно зазнають обстрілів, люди майже не виходять з погребів.
Інтенсивність обстрілів прикордоння, кажуть військові, час до часу змінюється, але загроза зберігається.
Також обов’язкової евакуації для жителів прикордонних сіл немає, утім лише з однієї Семенівської громади на російсько-українському кордоні виїхали близько тисячі осіб.
За словами голови Семенівської громади Сергія Деденко, до них ніхто не хоче їхати за продукцією та виконувати дорожні роботи, адже люди бояться обстрілів.
"От у нас закрився банк на минулому тижні з формулюванням, що тут небезпечно. Там три робочі місяця, там три й все це так сніжним комом накочується, в негатив проживання на кордоні", - каже голова.
Зокрема, родина В’ячеслава та Оксани перебралася до Кам’янської Слободи (10 км від російського кордону) у 2016 році - з окупованого у 2014 році Алчевська Луганської області. Тепер їм довелося тікати знову.
"Там просиділи два роки під обстрілами й знову у нас "прильоти", нас як труснуло. Що робити там в Алчевське з тим, що нажили? Все покинули. В Кам'янці нажили і знову все кинули. Я скоро збожеволію", - каже жінка.
Оксана розповіла про обстріли росіян (скрін)
Також під час останнього інтенсивного обстрілу Кам’янської Слободи родина дві доби просиділа в погребі. Тоді було понад шість десятків прильотів. В їхньому будинку пошкоджені вікна, у сусідів - знищено будинки і вбито худобу.
Наслідки обстрілів російських окупантів (скрін)
Окрім того, їхній сусід Василь також був змушений переїхати якомога далі від кордону. Чоловік каже, що за звичкою досі спить одягнутим, щоб в разі обстрілу тікати.
Василь розповів, що доводиться робити, через обстріли окупантів (скрін)
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