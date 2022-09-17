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"Ми півроку не їли хліба": як жили люди під час окупації Харківської області

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Субота 17 вересня 2022 13:38
"Ми півроку не їли хліба": як жили люди під час окупації Харківської області Фото: Люди на Харківщині півроку жили в окупації (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

ЗСУ звільнили 400 населених пунктів Харківської області від російських окупантів. Людям довелося пережити страшні речі. Так, місцеві жителі Кочубеївки розповіли, що вони всі ці 6 місяців не їли хліба.

Про це розповіли на відео проекту "Український свідок".

Як жили люди на окупованій території

Бійці ЗСУ з позивними Скад, Піаніст та Вовчик родом із Київської області. Вони вирушили машиною до місця, яке ще кілька днів тому було лінією розмежування. Звідси росіяни втекли 11 вересня.

До російського кордону звідси лише 6 км, до Білгорода – 60. Раніше росіяни ховалися у лісосмузі, а після втечі залишили численну техніку.

В одному із сіл місцеві самостійно збирали протипіхотні міни, т.ч. "Пелюстки", щоб на них не вибухнули діти.

Через дощ військові зупинилися у селі Кочубеївка. Зазначимо, що за годину до їхнього приїзду на міні вибухнув один із місцевих жителів.

Чоловік порушив правила та пішов у посадку. Це вже не перший випадок, коли цивільні особи зазнають поранень від мін у цьому селі.

Люди їли одні макарони

Населення Кочубеївки на момент 24 лютого складало близько 800 осіб. З них залишилася лише половина, решта поїхала у безпечніші місця.

"Чого я виїжджатиму зі своєї землі? У червні нам пропонували звідси виїхати - і я відмовилася. Я тут народилася, я тут і помру", - розповіла місцева мешканка.

Дванадцятирічний хлопчик Андрій розповів військовим, що під час окупації вони харчувалися оладками та макаронами, а хліба не бачили вже півроку.

"Я так за ним сумував", - зізналася дитина.

Нагадаємо, українські воїни в рамках контрнаступу звільнили понад 400 населених пунктів Харківської області . У деокупованих територіях продовжуються роботи з відновлення житлової та критичної інфраструктури.

До речі, у Харківській області виявили щонайменше 10 окупантів.

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