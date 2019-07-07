Сплутав із диким звіром: під Вінницею чоловік застрелив родичку

Чоловік застрелив дружину свого брата, яку переплутав з дикою твариною. Інцидент стався під Вінницею. Медики не змогли врятувати життя 50-річній жінці, яку доставили в лікарню з вогнепальним пораненням у живіт - вона померла на операційному столі. Про це розповіли у відділі комунікації поліції.

Підозрюваний затриманий. Житель села Хороша Гайсинського району розповів правоохоронцям, що пізно ввечері 4 липня здійснив постріл з мисливської рушниці "наосліп" - йому здалося, що дикий звір проник на його присадибну ділянку.

Загибла - мешканка Дніпропетровської області. Вона приїхала до села в гості разом зі своїм чоловіком - рідним братом "стрілка".

Увечері подружня пара вирушила на ставок купатися. Повертаючись до будинку, жінка отримала кульове поранення.

Підозрюваний 42-річний чоловік розповів, що перебував вдома, коли почув підозрілий шум, який прийняв за наближення дикої тварини. Він узяв рушницю і вистрілив у той бік.

Після трагічного інциденту, як розповів заступник начальника слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Олександр Солдатов, медики протягом кількох годин намагалися врятувати життя потерпілій, але рана виявилася фатальною.

Правоохоронці вбачають в діях "стрілка" ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство). Чоловік затриманий, вирішується питання про взяття його під варту.

Підозрюваному загрожує термін до 15 років позбавлення волі.

Ілюстративне фото: Поліція (з відкритих джерел)

Як повідомлялося раніше, під Житомиром чоловік поранив з рушниці 12-річного хлопчика з сусіднього двору. 50-річний лісник хотів прогнати шуліку, який полював на курей, але куля влучила у дитину. Батьки хлопця вирішили не пред'являти претензії стрілку і списали все на нещасний випадок.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі колишній поліцейський влаштував стрілянину - на лінії вогню виявилася молода жінка з коляскою, але випадковий перехожий прикрив її собою, і вона не постраждала.