Спутал с диким зверем: под Винницей мужчина застрелил родственницу

Мужчина застрелил жену своего брата, которую перепутал с диким животным. Инцидент произошел под Винницей. Медики не смогли спасти жизнь 50-летней женщине, которую доставили в больницу с огнестрельным ранением в живот - она скончалась на операционном столе. Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции.

Подозреваемый задержан. Житель села Хороша Гайсинского района рассказал правоохранителям, что поздно вечером 4 июля совершил выстрел из охотничьего ружья "вслепую" - ему почудилось, что дикий зверь проник на его приусадебный участок.

Погибшая - жительница Днепропетровской области. Она приехала в село в гости вместе со своим мужем - родным братом "стрелка".

Вечером супружеская пара отправилась на пруд купаться. Возвращаясь к дому, женщина получила пулевое ранение.

Подозреваемый 42-летний мужчина рассказал, что находился дома, когла услышал подозрительный шум, который принял за приближение дикого животного. Он взял ружье и выстрелил в ту сторону.

Просле трагического инцидента, как рассказал заместитель начальника следственного управления ГУНП в Винницкой области Александр Солдатов, медики в течение нескольких часов пытались спасти жизнь пострадавшей, однако рана оказалась фатальной.

Правоохранители усматривают в действиях "стрелка" признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Мужчина задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

Подозреваемому грозит срок до 15 лет лишения свободы.

Иллюстративное фото: Полиция (из открытых источников)

Как сообщалось ранее, под Житомиром мужчина ранил из ружья 12-летнего мальчика из соседнего двора. 50-летний лесник хотел отпугнуть коршуна, который охотился на кур, но пуля попала в ребенка. Родители парня решили не предъявлять претензии стрелку и списали все на несчастный случай.

Напомним, недавно в Одессе бывший полицейский устроил стрельбу - на линии огня оказалась молодая женщина с коляской, но случайный прохожий прикрыл ее собой, и она не пострадала.