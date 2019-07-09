Груди Каменських випали з топіка прямо під час виступу (фото)

Настя Каменських показала груди (колаж РБК-Україна)

Настя Каменських випадково оголила груди на публіці під час виступу в Одесі

Настя Каменських випадково оголила груди. Сталося це прямо під час концерту дружини Потапа в Одесі. Фото та відео з концерту зірки, на якому вона виступала в дуже відвертому вбранні, публікують фанати поп-діви в Instagram.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Як видно на фото, Настя Каменських для виступу вбралася в модний крихітний фіолетовий топік на комбінезон-сіточку. Але той не втримав її груди на місці. Ясна річ, що прозорий ліфчик не врятував ситуацію - глядачі концерту, які були в перших рядах, виразно побачили соски співачки. Вони, до речі, ніби завбачливо були заклеєні спеціальними наклейками.

Настя Каменських показала груди (фото: instagram.com/kamenskux_family)

Зазначимо, що не всі користувачі мережі і фанати Каменських оцінили її вбрання.

"Це вбрання для коханого чоловіка, а не для виступу!" - написала одна прихильниця артистки.

Інші юзери пишуть, що костюм гарний і "зачотний".

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Настя красива і сексуальна в будь-якому одязі. Хоч в робі! :)

Красуня!

Щось не дуже...

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Настя Каменських на концерті в Одесі

Дуже, дуже сексуальна, чарівна, стильна, гламурна, мила, гарна!

Вже б голі виступали! А чого ж там...

Шикарний костюм!

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Раніше ми писали про те, що Настю Каменських "засікли" в обіймах латиноамериканського красеня.