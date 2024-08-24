Способствует пищеварению и здоровью сердца. Чай из этих ягод максимально оздоровит организм

Что известно о рябине

Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.) - кустарник или дерево из семейства розоцветных (Rosaceae). Имеет маленькие шаровидные плоды, сначала оранжевые, затем красные, похожие на крохотные яблочки.

По словам известного фитотерапевта доктора Генрика Ружанского, ягоды рябины богаты флавоноидами (кверцетин, кемпферол), фитостеролы, фенольные соединения и лигнаны. Они также содержат сахарные спирты (сорбит), сорбоз, метилпентозаны, каротиноиды (альфа- и бета-каротин, криптоксантин), сахара (сахароза, глюкоза), дубильные вещества, пектины, а также органические кислоты: хинную, хлорогеновую, изохлорогеновую, неохлорогеновую, кофе и корицы.

Плоды рябины содержат большую дозу витамина С и витамины группы В, А, К, Р и РР, а также такие микроэлементы как калий, магний, натрий и медь. Помните, что ягоды рябины непригодны для употребления в сыром виде. Вы можете использовать их для приготовления варенья, мармелада, варенья, настойки, сока, сиропа или чая.

Для чего нужен рябиновый чай?

Плоды рябины оказывают мочегонное действие, благодаря чему очищают организм от шлаков. Также они очищают кровь от отложений, поддерживают работу сердца и снижают риск атеросклероза, уплотняют сосуды.

Рябиновый чай усиливает выведение мочевой кислоты, поэтому полезен при лечении и профилактике подагры, ревматизма и мочекаменной болезни. Он также уменьшает отеки, поскольку облегчает выведение излишней воды из организма.

Настой также способствует пищеварению, ускоряет метаболизм, разжижает стул, облегчает стул и способствует снижению веса. В больших дозах оказывает слабительное действие.

Благодаря высокому содержанию витамина С чай обладает противовоспалительными, антибактериальными и антиоксидантными свойствами, поддерживает иммунитет организма, борется с бактериями и вирусами, поэтому способствует лечению простуды, гриппа, насморка и кашля, а также успокаивает воспаление горла.

В более высоких концентрациях можно полоскать горло во время инфекции.

Настой или отвар из ягод рябины можно использовать для ухода за лицом, особенно сухой кожей с изменениями цвета и пятнами. Осветляет, увлажняет и придает эластичность коже. Он также подходит для компрессов на глаза, так как уменьшает мешки и темные круги под глазами.

Рябиновый чай для пищеварения, от простуды и здорового сердца

Рябину для варенья и чая лучше собирать после первых заморозков, но уже сейчас можно наслаждаться ее оздоровительными свойствами.

Просто заморозьте вымытые и высушенные фрукты в морозилке примерно на 24 часа. Тогда они содержат меньше витамина С, но имеют более сладкий и лучший вкус. Затем их следует высушить в духовке, разогретой до 50-80 градусов Цельсия.

Плоды рябины, правильно подготовленные для приготовления чаев и отваров, можно также приобрести во многих аптеках и магазинах здорового питания.

Ингредиенты:

1 чайная ложка измельченных и высушенных ягод рябины,

250 мл кипятка.

Как приготовить чай?

Залейте рябину кипятком.

Дать настояться 10-15 минут.

Можно добавить мед и сок лимона или малины.

Пить такой чай можно 1-2 раза в день.