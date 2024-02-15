Способствует нормальной работе кишечника: вот какая крупа полезна для здоровья

В ежедневном рационе человека должны быть крупы. В частности, пшено является прекрасным источником витаминов и микроэлементов, которые важны для нормального развития человеческого организма.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества " Бережи себе ".

Чем особенно пшено

Во многих традиционных украинских блюдах основным ингредиентом на протяжении нескольких веков было пшено. А просо - травянистое растение, из которого пшено получают - начали выращивать в Украине еще полторы тысячи лет до нашей эры.

Одним из древних пшенных блюд является кулиш, каша или густой суп.

Кулиш - универсальное блюдо, он долго хранился в культуре полевой кухни.

Также распространены были и другие пшенные каши.

Хотя в народной кулинарии пшено еще не потеряло свои позиции, большинство блюд украинской кухни, которые в прошлом готовились с этой крупой, сегодня готовят с рисом.

Со второй половины XX века рис стал доступным для широких слоев и постепенно вытеснил пшено. Яркий пример - голубцы, которые теперь преимущественно готовят с рисом или другими видами круп.

На международных торговых площадках легко можно найти пшенные чипсы, закуски, муку, лапшу и готовые смеси для блинов.

Пшено (фото: Freepik)

Чем пшено полезно для здоровья

Пшено является прекрасным источником медленных углеводов, которые надолго обеспечивают нам ощущение сытости и дают достаточно энергии. Оно также богато клетчаткой, что способствует селекции полезной кишечной микробиоты, нормальной работе кишечника и здоровому состоянию его слизистых.

Крупа содержит умеренное количество белков, дополняет рацион цинком, калием и витамином B6.

Также уникальность пшена в том, что оно в значительном количестве содержит достаточно редкий элемент селена. Он важен для функционирования гормонов щитовидной железы, синтеза нуклеиновых кислот, а также защиты клеток от оксидативного повреждения и инфекций.

Пшено имеет низкий гликемический индекс, поэтому отлично подходит для профилактического диабетического рациона. Более того, крупа не содержит глютена, что делает ее особенно удачным компонентом рациона для людей с целиакией.

Есть ли "антинутриенты" в пшене

Существует мнение, что следует быть осторожными с пшеном, потому что там есть "антинутриенты", которые могут препятствовать нормальному усвоению ряда минералов.

Пшено действительно содержит некоторые компоненты, подпадающие под это определение, однако их влияние на усвоение минералов при нормальном питании достаточно незначительное.

По желанию можно минимизировать действие антинутриентов, замачивая крупу при комнатной температуре на ночь и хорошо промывая ее перед приготовлением.

Что приготовить из пшена

Эксперты поделились интересными идеями, что можно приготовить из пшена: