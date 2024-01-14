Диетолог назвала крупу, которую можно есть даже вечером и не переживать за фигуру

Большинство круп не советуют есть вечером, потому что это углеводы, которые могут навредить фигуре. Но это не касается булгура. Он хорошо насыщает организм и обогащает витаминами группы В, фосфором, калием, кальцием и железом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Светланы Фус в Instagram .

Чем полезен булгур

Для приготовления крупы пшеничные зерна пропаривают, затем высушивают на солнце, очищают от оболочек и измельчают до нужного размера. В 100 г крупы содержится 12 г белка, около 2 г жиров, 63 г углеводов и 12 г клетчатки, ее калорийность - 340 ккал. В 100 г приготовленной из булгура каши количество всех указанных ингредиентов примерно втрое меньше", - говорит диетолог.

В этой крупе больше питательных веществ и витаминов по сравнению с манкой, кус-кусом и многими другими популярными крупами, потому что при производстве булгура в пшенице остаются зародыши.

В крупе содержатся витамины группы В (кроме 12), К и РР, фолиевая кислота, а также минералы, в том числе фосфор, калий, кальций, железо, цинк, марганец, магний. ⁣⁣

"Вареный булгур переваривается медленнее и дольше создает ощущение сытости, если сравнивать с манкой и кус-кусом. Гликемический индекс булгура 47, кус-куса 65, манки 75 единиц", - объясняет Фус.

С чем готовить булгур

Полезно в булгур добавлять ягоды, фрукты или зелень, чтобы улучшить вкус блюда и насытить витаминами. Традиционное блюдо из булгура - табуле, холодная вареная крупа с зеленью и свежими овощами, заправленная лимонным соком и оливковым маслом.

"Одно из преимуществ приготовления блюд из булгура - даже при длительной варке он не разваривается до кашеобразного состояния и не теряет формы, как, например, рис или перловка", - говорит диетолог.

Фус отмечает, что, кроме булгура, полезными есть крупы - перловка, просо, гречка, овсянка и другие. ⁣⁣

"Булгур, как и другие каши, это углеводы. Вы часто слышите, что углеводы лучше есть утром и днем, чтобы запастись энергией для физической и умственной работы и не есть вечером, чтобы не набирать вес. Это лишь отчасти верно. Я бы советовала с вечернего приема пищи убрать простые углеводы - сладкие фрукты и овощи, сухофрукты, мед, сладости. Именно их нужно употреблять в первой половине дня. А вот небольшое количество такой каши, как булгур, съесть на ужин можно", - советует эксперт.