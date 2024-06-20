Вызывают аллергию и сухость: какие бальзамы для губ не следует использовать

Иногда люди несколько раз в день наносят бальзам для губ, но желаемого результату не достигают. Как оказалось, не все бальзамы улучшают состояние губ, а могут даже усугублять ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Какие бальзамы для губ безопасны

Дерматолог Джесси Чунг рассказала, что некоторые ингредиенты в бальзаме могут вызвать симптомы сухости губ. Повторное воздействие любого ингредиента может в конечном итоге привести к новой аллергии, которая может проявляться в виде раздражения, сыпи или потрескавшейся кожи.

Аллергенами часто являются ароматизаторы или консерванты, которые добавляют в средства по уходу за кожей и губами.

Чтобы действительно питать губы и вылечить потрескавшуюся кожу, вам нужно использовать бальзам для губ с правильными ингредиентами.

Нужна формула содержи как увлажнители, притягивающие и поглощающие воду, так и окклюзивы, задерживающие эту воду в коже. Иначе ваши губы станут более сухими.

Распространенными увлажнителями являются глицерин и гиалуроновая кислота. Натуральные окклюзивы включают в себя растительные масла и пчелиный воск.

Глория Лу, химик по уходу за кожей, рекомендует искать средства, включающие вазелин, масло ши и полиизобутен (синтетический полимер). Также полезным дополнением являются керамиды - эти маслянистые, восковидные вещества помогают удерживать влагу и компенсировать нехватку натурального масла в губах.

Если вы будете использовать бальзам для губ на улице, добавление SPF является ключевым. Отказ от SPF означает подвергание губ вредным лучам, которые могут вызвать шелушение.

Чего не должно быть в бальзаме

Ланолин является распространенным ингредиентом бальзамов для губ, который может быть связан с аллергией, раздражением и "сухими" губами со временем.

Мятные бальзамы также могут вызвать раздражение, несмотря на то, насколько охлаждающими они могут быть на данный момент.

Избегайте составов, содержащих такие химические вещества, как фенол, камфора и ментол, которые создают охлаждающее и успокаивающее ощущение при нанесении, но могут привести к потенциальному высыханию и раздражению.

Что делать с вредным бальзамом для губ

Когда парафин стоит на втором месте в составе, можно говорить, что он находится в основе этого средства и такое средство не рекомендуется использовать для ухода за кожей губ регулярно.

А что касается локтей, колен и кутикул, то вполне можно использовать это средство. Там довольно грубая кожа и он будет хорошо ее смягчать и ничего плохого с ней не случится.

Качественный бальзам для губ предназначен для питания и защиты губ. Он должен: