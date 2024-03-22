Настоящий миграционный кризис. Ученые назвали возможную причину бегства первых людей из Африки

На протяжении истории Земли было несколько массовых миграций человечества. Одна из наиболее значительных и относительно недавних случилась менее 100 тысяч лет назад, когда представители Homo sapiens начали распространяться за пределы африканского континента.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание ScienceAlert , в котором публикуются статьи о научных исследованиях, открытиях и результатах.

Подробности исследования

Однако что-то должно было спровоцировать это перемещение. Одна из распространенных теорий о расширении присутствия предков современного человека предполагает существование так называемых "зеленых коридоров", по которым гоминиды следовали за распространением продовольственных ресурсов.

В новом исследовании авторы предложили другой механизм, основанный на негативных воздействиях окружающей среды. Они связали их с извержением супервулкана Тоба, которое произошел 74 тысячи лет назад и повлияло на большинство регионов планеты.

В отложениях соответствующего исторического периода на северо-западе Эфиопии ученые обнаружили мельчайшие частицы тефры - вулканического материала, который был выброшен в атмосферу и осел на поверхность Земли. Эти частицы связаны с суперизвержением Тоба.

Анализ различных прилегающих слоев показал, как наши предки жили до этого события, во время него и после. Здесь были обнаружены каменные орудия, кости животных, которых люди употребляли в пищу, остатки костров, где готовили еду, и так далее. Человеческие кости и зубы указывали на их рацион.

Место, откуда началась миграция людей 100 000 лет назад (фото: ScienceAlert)

Почему произошла массовая миграция

До суперизвержения люди активно охотились и употребляли в пищу млекопитающих. Однако затем погода стала более засушливой, что привело к проблемам с добычей животных. Предки стали больше полагаться на рыбу.

Сокращение площадей водоемов и их обмеление сделали поиск этого пропитания более удобным. В то же время нехватка ресурсов должна была вытеснить часть людей вдоль рек и побережья для освоения других территорий.

Маршруты переселения, предложенные авторами этой гипотезы, аналогичны "зеленым коридорам" и называются "голубыми магистралями". Предки перемещались от одного источника воды и пищи к другому.

Исследователи не обнаружили полного исчезновения людей с изучаемой территории. Это указывает на высокую степень приспосабливаемости наших предков. Часть из них следовала по "голубым магистралям", но другие остались в этих уже значительно засушливых местах, изменяя свой образ жизни и способы добычи пищи.