Настоящее чудо. Эти животные нарушили все законы физики и это спасает их жизнь

Жизнь в дикой природе полна удивительных адаптаций и смертельных опасностей. Однако некоторые адаптации и могут быть ограничены только определенным видом.

Повреждение мозга у дятла

Классический, шарообразный стук дятла идеально подходит для проделывания полостей в деревьях, чтобы устроить там свое гнездо, а также легко найти и достать вкусные насекомые и их яйца, спрятанные под корой.

Трудно представить, что размытые интенсивные ушибы головой до 20 раз в секунду со скоростью до 24 км/ч не вызывали бы у них ужасных сотрясений, если не полного повреждения мозга из-за всей этой концентрированной физической нагрузки.

Однако дятлы идеально приспособлены для того, чтобы выдерживать быстрые удары с крошечным легким мозгом весом 2 грамма. Он настолько мал, что едва поглощает силу поклевки, которая распределяется через амортизирующий плотный череп. У них даже есть особенная подъязычная кость, которая вращается вокруг их черепа, как ремень безопасности для их мозга.

Защита дятла настолько впечатляет, что компании по производству спортивного оборудования создали шлемы и воротники для шеи на основе анатомии его головы.

Как выглядит дятел (фото: Википедия)

Удушение голого землекопа

Голые землекопы известны своей голой кожей и рытьем сложных тоннелей. Из-за глубокого копания они могут попасть в ситуацию, где кислород резко падает из-за перенаселенности или плохой вентиляции. Но эти животные могут выжить без дыхания около 20 минут, тогда как мыши погибают без кислорода за 20 секунд.

В отличие от других млекопитающих, клетки мозга голого землекопа не умирают из-за недостатка кислорода. Его организм замедляется, чтобы сохранить энергию, а метаболизм становится похож на растительный.

Вместо обычного сжигания глюкозы голый землекоп использует фруктозу для производства энергии без кислорода. Ранее числилось, что метаболизм фруктозы употребляется лишь растениями, но сейчас оказалось, что это не так.

Голый землекоп (фото: Википедия)

Ехидные в пламени

Ехидные - колючие австралийские животные, довольно медленные. Это означает, что они не могут уйти от бурных лесных пожаров жаркого континента. Но им это и не нужно, потому что у них еще лучшая стратегия выживания в огне, чем просто убегать, спасая свою жизнь.

Ехидные зарываются в глубокую прохладную почву и впадают в состояние оцепенения. Это снижает их температуру и метаболизм. Пока лесной пожар бушует на поверхности, их шипы могут даже расплавиться от жары.

Однако ехидные спокойно спят под землей, не обращая внимания на происходящий наверху ад. Они просыпаются только тогда, когда пожар заканчивается.

Коротконосая ехидна (фото: Википедия)

Замораживание древесных лягушек

Зимой температура в Аляске и Канаде может опускаться до -62 °C. К счастью, большинство лягушек выживают, ныряя глубоко под воду, чтобы упасть в спячку в холоде, где температура их тела никогда не опускается ниже нуля.

Но у древесных лягушек гораздо лучшая стратегия. Они укрываются опавшей листвой на лесной земле для изоляции, но этого недостаточно, чтобы защитить их от низких температур севера.

Они фактически впадают в спячку в замороженном состоянии, игнорируя опасность серьезных повреждений тела от замерзания крови и клеток, несмотря на то, что выглядят так, будто их заморозили насмерть.

Хотя древесная лягушка позволяет льду образовываться на наружных поверхностях ее органов и клеток, ее печень производит много глюкозы. Эта глюкоза распространяется по всему телу, связывается с молекулами воды и предотвращает внутреннее замерзание.

Поскольку они находятся на суше, они имеют преимущество весной, когда размораживаются быстрее подводных лягушек, которые еще ждут тепло.

Зеленая древесная лягушка (фото: Википедия)

Черная вдова и каннибализм

Самки черной вдовы имеют репутацию как опасные для самцов, но их потомки, в отличие от многих других пауков, ведут себя совсем по-другому. Черные вдовы отличаются тем, что осторожно рассчитывают время откладывания яиц, так что все их паучата вылупляются одновременно и имеют одинаковый размер.

Этот точный расчет позволяет избежать каннибализма среди молодых пауков. Без такой планировки, большие пауки могли бы убивать меньших ради еды и доминирования. Но, имея одинаковый размер и силу, пауки не имеют мотивации вступать в борьбу за еду, что уменьшает вероятность каннибализма среди них.

Черная вдова с коконом (фото: Википедия)