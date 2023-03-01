Настоящее чудо: во Львове медики выходили младенца с весом в 580 граммов

Виктория родила сыночка в конце ноября 2022 года - на неполной 24 неделе беременности. Маленький Артур весил всего 580 грамм и его в очень тяжелом состоянии сразу же перевели в реанимацию.

"30 ноября у Виктории родился мелкий-мелкий мальчик с весом 580 грамм. Состояние ребенка было тяжелым, он находился на искусственной вентиляции легких. С первых дней жизни малыш перенес много осложнений: у него был пневмоторакс, были проблемы с вскармливанием, дыханием", - рассказала заведующая отделения анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных Вероника Колдра.

Малыш провел в детской реанимации 34 дня и вырос до 1200 грамм. Его перевели на второй этап выхаживания преждевременно рожденных детей.

"Титаническая работа специалистов наших неонатологических отделений дали малышу шанс на здоровое будущее. Ежедневные процедуры, консультации специалистов, налаживание грудного вскармливания повлияли на позитивную динамику развития. Очень важную роль сыграло активное участие мамы, которая доверяла врачам и была уверена в успехе. Виктория постоянно общалась с сыночком, рассказывала сказки и пела колыбельные", - добавила директор центра Мария Малачинская.

Через 91 день маленького Артура выписали домой - с весом в 2510 грамм.

"Мы всегда верили, что наш Артур - сильный мальчик, он все сможет, все победит и сейчас, когда мы выписываемся, мы очень рады, что у нас все хорошо. Мы счастливы, что у нас есть такое чудо, что он у нас есть. Будем расти дальше", - поделилась мама Виктория.