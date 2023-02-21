Младенца спасли от неизлечимой болезни благодаря трехлетней сестре: детали трогательной истории

Малыш с редким наследственным заболеванием стал первым ребенком, пролеченным с помощью новой генной терапии. Девочке Тедди Шоу вовремя поставили диагноз. Однако у ее старшей сестры Нали симптомы появились раньше, но ее лечить было слишком поздно. Сейчас Нала смертельно больна.

Об этом сообщают журналисты на сайте BBC.

Что известно о двух сестричках

Обе девочки больны МЛЗ (болезнь Лайма), которая сильно разрушает мозг и нервную систему.

Одноразовое лечение стоит 2 875 000 фунтов стерлингов и является самым дорогим препаратом, когда-либо одобренным в Британии.

Представьте, что у вас две дочери со смертельной генетической патологией, но только одну можно спасти. Дети с этой болезнью рождаются с виду здоровыми, но впоследствии недуг постепенно атакует мозг и тело.

Нала и Тедди лежат в кроватке (фото: bbc.com)

Папа девочек говорит, что до того, как Нала заболела, она была вполне обычным ребенком. Но со временем походка Налы стала неровной. У нее тоже были признаки тремора.

Сначала врачи уверяли их, что ничего ужасного. Но потом, в апреле прошлого года, Джейк и Элли отвезли Налу в больницу скорой помощи, где ей сделали МРТ.

Врач сказал о метахроматической лейкодистрофии, о которой родители никогда раньше не слышали.

Что это за болезнь

МЛЗ вызван нарушениями в генной системе. Пораженные дети не могут производить белок, помогающий метаболизму в организме.

В результате накапливаются жировые химические вещества, называемые сульфатидами. Они постепенно разрушают защитный слой вокруг клеток в мозге и нервной системе. Дети теряют способность ходить, говорить или есть - и, наконец, видеть или слышать.

Поскольку и Элли, и Джейк являются носителями дефектного гена, им сказали, что у младшей сестры Нали Тедди вероятность заболевания МЛС составляет один из четырех.

Мама девочек наблюдает, как из крови Тедди удаляют пораженные клетки (фото: bbc.com)

Но для 10-месячной на тот момент Тедди была надежда. Болезнь еще не повлияла на нее, поэтому она стала первой пациенткой, пролеченной препаратом Libmeldy. Его необходимо вводить до того, как болезнь причинила вред.

У Налы болезнь обнаружили слишком поздно, чтобы ее лечить. Она уже не может ходить или говорить, и ей приходится кормить через зонд.

"Когда нам сказали, что для Тедди есть возможность лечиться, это было горькой пилюлей, потому что Нале невозможно помочь", - говорит мама девушек Элли.

Родители убеждены, что именно Нала спасла жизнь Тедди.