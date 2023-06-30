Дело не только в чувствах. 7 признаков здоровых и счастливых отношений

Отношения постоянно развиваются, всегда хорошие моменты и не очень. Однако как же понять, что вы находитесь рядом с правильным и нужным человеком? Этот вопрос задают себе одинаково мужчины и женщины, которые пытаются понять, настоящие ли у них чувства и отношения.

Вы с партнером две самодостаточные отдельные личности

Это значит, что когда хорошо самим собой, а вместе становится еще лучше. Вы скучаете друг за другом в разлуке, но жизнь не стоит на месте, а продолжается.

Спокойное отношение к прошлому партнеру

Вы понимаете, то, что было раньше - совсем неважно, при условии, если это не влияет на ваше настоящее. Вы беспокоитесь о друг друга, пытаетесь сделать вашу совместную жизнь лучше.

Покой

В здоровых отношениях всегда спокойно, то есть отсутствуют эмоциональные качели, манипуляции и запугивания. Если это постоянно присутствует, то это может указывать на токсичные отношения.

Комфорт

Ощущение безопасности и комфорта - это залог здоровых и счастливых отношений. Вы не одеваете маски перед своим любимым человеком и она делает так же по отношению к вам. Вы принимаете неидеальность друг друга.

Поддержка

В любой ситуации вы с партнером поддерживаете друг друга. Не игнорируете проблемы и по возможности пытаетесь помочь.

Планы на будущее

Вам хочется развивать отношения, проводить время вместе, строить планы. Вы видите будущее вместе, можете об этом свободно говорить.

Вы помогаете друг другу развиваться

Очень важно в отношениях не потерять себя, поскольку смысл отношений не в том, чтобы найти кого-то, а найти себя.

Ваш партнер помогает вам открывать ваши лучшие качества, лучшие способности, помогает выявить лучшие стороны. И вы со своей стороны - помогаете личности своего партнера расти так же.