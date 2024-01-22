Украинская комикеса во время выступления пошутила о победительнице "Битвы экстрасенсов". Дело дошло до суда

Что произошло между юмористкой и ясновидящей

Елена Курилова оставила комментарий под видео Аллы в социальных сетях.

"Это не юмор. С тобой все плохо", - написала экстрасенс.

В свою очередь Алла решила написать об этом для своего будущего стендапа.

"Как комик я была очень удивлена, что ведьма оценила мой юмор. Я поняла, что если ведьма оценивает мой юмор, значит, я вполне могу оценить ее работу", - рассказывает Алла.

Однако Елене Куриловой это не понравилось. Через неделю после выступления ассистентка Аллы получила сообщение от дочери Куриловой Татьяны о том, что их семейный адвокат хочет связаться с комикесой.

Как выяснилось, Алла незаконно использовала ТМ "Елена Курилова" в коммерческих целях и нарушила освещение ее магической деятельности.

Угрозы подписчиками

Поклонники Аллы Волковой начали создавать шутливые мемы об этой ситуации и распространять их в социальных сетях. Но после этого на них посыпались угрозы.

Так, например, одному из подписчиков стали отправлять поддельные фото эротического характера с угрозами.

На страницу самой Аллы совершили атаку ботов и пытались заблокировать.

Комментарий Елены Куриловой

Менеджер ясновидящей попросила у журналистки прислать профессиональное удостоверение. Однако дальше общего языка все равно не нашлось.

"Не понимаю, о чем идет речь. Если вам или вашим близким угрожают, обращайтесь в правоохранительные органы", - ответила менеджер Елены Куриловой.