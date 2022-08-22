Ці способи допоможуть вам назавжди позбутися щурів на городі та в саду

Де мешкають щури

Щури небезпечні тим, що можуть поширювати потенційно серйозні захворювання, у тому числі лептоспіроз, який може призвести до хвороби Вейля.

Вони можуть влаштовувати будинки під настилом, у сараях чи теплицях, а також у компостних купах.

Ці гризуни в основному ведуть нічний спосіб життя, тому садівники можуть їх не бачити, але є й інші контрольні ознаки, на які слід звернути увагу.

Можуть бути тунелі, доріжки вздовж стін, огорож або будівель шириною до 10 см.

Садівники також можуть помітити їх циліндричний послід, обгризену деревину або паралельні сліди зубів на посівах.

Зазвичай застосована щуряча отрута може бути токсична і небезпечна для домашніх тварин і людей.

Експерти з садівництва з Primrose поділилися чотирма природними, але ефективними способами позбутися щурів у саду назавжди.

Ефірні масла

За словами експертів, щури володіють "одним із кращих нюхів у тваринному світі", перевершуючи таке у собак.

При використанні в сильній концентрації ефірні олії можуть творити дива, відлякуючи щурів від вашого саду завдяки своїй ефективності.

Олія перцевої м'яти, ефірні олії цитронели та евкаліпта в чистому вигляді - все це запахи, які не сподобаються щурам.

Нанесіть кілька крапель там, де були щури. Також можна капнути олії на вату і покласти в місцях проживання шкідників.

Гострий перець

Щурів сильно відлякують гострі приправи, такі як гострий перець.

Ви можете зробити свій власний домашній спрей від щурів з кайєнським перцем або шматочками чилі.

Щоб зробити цей репелентний спрей, змішайте кайенський перець чи чилі з водою і сильно нагрійте суміш, щоб просочити перець чилі.

Потім дайте йому охолонути - чим довше ви його залишите, тим сильнішим буде перець чилі.

Після цього додайте трохи мила і перелийте в пульверизатор. Потім розчин можна рясно наносити на ділянки, де є ознаки присутності щурів.

Заблокуйте нори

Щури влаштовуються під існуючими конструкціями, такими як садові будівлі та настили.

Щоб запобігти цьому, заблокуйте доступ до областей під ними незалежно від того, наскільки вузьким буде простір.

Проведіть генеральне прибирання у своєму саду, позбавтеся від сміття і обріжте рослинність, що розрослася. Це дасть щурам менше укриттів. Щури зазвичай лякаються цього і починають шукати притулку в інших місцях.