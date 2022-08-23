ua ru
Вт, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ці способи допоможуть зберігати авокадо, щоб воно було свіжим 12 днів

Новость на русском →
Вівторок 23 серпня 2022 13:38
Ці способи допоможуть зберігати авокадо, щоб воно було свіжим 12 днів Як зберігати авокадо (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Авокадо дуже популярне, адже його полюбляє багато людей. Потрібно знати, як правильно зберігати такий фрукт, щоб він не темнів та довше залишався свіжим.

Про це пише Express.

За словами харчового експерта Таш Блайта, визначити наскільки стиглий авокадо можна на дотик. Зокрема, нестиглий - твердий, тоді як стиглий буде м'якшим під час натискання.

Якщо ви придбали нестиглий такий фрукт, то він може достигати до тижня, тоді як нерозрізане стигле авокадо може лежати лише три дні.

Як подовжити термін зберігання

Експерт каже, що першочергово потрібно переконатися, що авокадо далеко знаходиться від стиглих фруктів, таких як банани,. Все тому, що поряд із ними воно достигатиме набагато швидше і не зберігатиметься довго.

Зазначимо, що для того, щоб авокадо швидко достиг, можна покласти його в паперовий пакет зі стиглим бананом або яблуком. Тоді фрукт швидко стане придатним для споживання.

До того ж, зберігати нестиглий авокадо потрібно за кімнатної температури. Якщо його помістити в холодильник занадто рано, він може ніколи не достигнути.

Спіле авокадо зберігати потрібно в холодильнику, щоб воно швидко не псувалось. Так воно буде зберігатися протягом двох-трьох днів.

Фахівець зазначив, що авокадо не можна зберігати під сирим м'ясом або на тій же полиці.

Що робити, щоб авокадо не темніло

Якщо потрібно зберегти вже розрізане авокадо, то не непотрібно виймати з нього кісточку. Також можна полити трохи соком лимона або лайма на м'якоть і зберігати в герметичному контейнері або харчовій плівці.

Якщо людина придбала нестиглий авокадо, то він достигатиме протягом семи днів за кімнатної температури. Далі його потрібно покласти у холодильник, і там він пролежить ще три дні, Якщо ви його розрізати, то він може лежати ще два дні.

В результаті авокадо пролежить близько 12 днів.

Раніше вчені з'ясовували, що буде з організмом, якщо з'їдати один авокадо щодня.

Також ми писали, як довго зберігаються овочі і фрукти в холодильнику і без.

Читайте РБК-Україна в Google News
авокадо
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя