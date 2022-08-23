Ці способи допоможуть зберігати авокадо, щоб воно було свіжим 12 днів

Авокадо дуже популярне, адже його полюбляє багато людей. Потрібно знати, як правильно зберігати такий фрукт, щоб він не темнів та довше залишався свіжим.

За словами харчового експерта Таш Блайта, визначити наскільки стиглий авокадо можна на дотик. Зокрема, нестиглий - твердий, тоді як стиглий буде м'якшим під час натискання.

Якщо ви придбали нестиглий такий фрукт, то він може достигати до тижня, тоді як нерозрізане стигле авокадо може лежати лише три дні.

Як подовжити термін зберігання

Експерт каже, що першочергово потрібно переконатися, що авокадо далеко знаходиться від стиглих фруктів, таких як банани,. Все тому, що поряд із ними воно достигатиме набагато швидше і не зберігатиметься довго.

Зазначимо, що для того, щоб авокадо швидко достиг, можна покласти його в паперовий пакет зі стиглим бананом або яблуком. Тоді фрукт швидко стане придатним для споживання.

До того ж, зберігати нестиглий авокадо потрібно за кімнатної температури. Якщо його помістити в холодильник занадто рано, він може ніколи не достигнути.

Спіле авокадо зберігати потрібно в холодильнику, щоб воно швидко не псувалось. Так воно буде зберігатися протягом двох-трьох днів.

Фахівець зазначив, що авокадо не можна зберігати під сирим м'ясом або на тій же полиці.

Що робити, щоб авокадо не темніло

Якщо потрібно зберегти вже розрізане авокадо, то не непотрібно виймати з нього кісточку. Також можна полити трохи соком лимона або лайма на м'якоть і зберігати в герметичному контейнері або харчовій плівці.

Якщо людина придбала нестиглий авокадо, то він достигатиме протягом семи днів за кімнатної температури. Далі його потрібно покласти у холодильник, і там він пролежить ще три дні, Якщо ви його розрізати, то він може лежати ще два дні.

В результаті авокадо пролежить близько 12 днів.