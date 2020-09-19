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Здатний поглинути Землю: у NASA розповіли про новий шторм на Юпітері

Субота 19 вересня 2020 06:42
Здатний поглинути Землю: у NASA розповіли про новий шторм на Юпітері
Юпітер (фото: flickr.com)
Автор: Володимир Костирін

Вчені показали фото унікального явища на гігантській планеті

На Юпітері зафіксували шторми неймовірних розмірів - астрономи Національного управління по аеронавтиці та дослідженню космічного простору США зробили знімок явища, яке вдалося зафіксувати за допомогою телескопа Hubble (Хаббл).

Фото нових штормів на п'ятій планеті від Сонця і найбільшій у Сонячній системі опубліковано на Instagram-сторінці NASA.

Шторми на Юпітері, розташованому в 653 мільйони кілометрів від Землі, було зроблено 25 серпня.

"Велику червону пляму видно, коли вона пробивається крізь хмари. Дослідники кажуть, що Велика Червона Пляма має розмір близько 9 800 миль (15 771,57 км) у поперечнику, досить велика, щоб поглинути Землю", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що середній діаметр нашої планети становить 12 742 км, а окружність - 40 тисяч км.

Унікальну і захоплюючу деталь на знімку Хаббла видно в середніх північних широтах Юпітера: яскравий, білий, протяжний шторм, який рухається навколо планети зі швидкістю 560 км/год.

"Хоча шторми в цьому регіоні трапляються кожні шість років або близько того, час проведення спостережень Хаббла 25 серпня 2020 р. дозволило ідеально показати структуру", - розповіли в NASA.

Здатний поглинути Землю: у NASA розповіли про новий шторм на Юпітері

Нові шторми на Юпітері та крижаний супутник планети - Європа (Фото: NASA / EuropeanSpaceAgency / STScI / A. Simon (Goddard Space Flight Center), M. H. Wong (University of California, Berkeley), OPAL team)

Як повідомлялося раніше, нещодавно астрономи виявили ознаки життя на Венері в отруйному шарі атмосфери планети.

Нагадаємо, раніше NASA показало вражаючий знімок "рожевої" бурі на Юпітері.

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