Способ №1, который поможет предотвратить вздутие живота после еды

Как остановить вздутие живота после еды

Есть медленно и тщательно пережевывать пищу - лучший способ остановить вздутие, поскольку это помогает избежать заглатывания лишнего воздуха. Это особенно полезно, если вы часто срыгиваете.

Эта простая стратегия способствует пищеварению, разбивая пищу на более мелкие частицы, что облегчает кишечнику перерабатывать съеденное.

Вы можете кусать меньшими кусочками, используйте меньшую посуду, жуйте больше раз, прежде чем проглотить или делайте короткие перерывы во время еды.

Исследования показывают, что вашему мозгу нужно примерно 20 минут, чтобы понять, что вы сыты. И наоборот, слишком быстрое употребление пищи связано с набором лишнего веса.

Внимательное питание помогает уменьшить стресс и поддерживает пищеварительную систему организма, способствуя расслаблению.

Как лечить вздутие живота

Еда небольшими порциями в течение дня помогает предотвратить перегрузку кишечника и уменьшает возникновение вздутия, благодаря чему вы чувствуете себя комфортнее.

Регулярные физические упражнения могут улучшить пищеварение и помочь предотвратить вздутие живота. Такие действия, как ходьба, могут быть особенно полезными. Массаж живота справа налево также может помочь высвободить накопленный газ.

Продукты с высоким содержанием клетчатки могут помочь справиться с запорами.

Чего следует избегать

Пища и напитки, содержащие углеводы, могут привести к вздутию, а именно:

некоторые фрукты, такие как яблоки, персики и груши

овощи, такие как лук и чеснок, а также крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная капуста, зелень и капуста

бобовые, такие как фасоль, горох и чечевица

молочные продукты, такие как молоко, мороженое и йогурт

цельные зерна, такие как овес и рожь

Необходимо обратиться к врачу, если вздутие живота сопровождается любым из приведенных ниже симптомов: