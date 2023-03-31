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Не спонсируйте терроризм: как выяснить, что на полках магазинов товары из РФ и Беларуси

Новина українською →
Пятница 31 марта 2023 07:51
Не спонсируйте терроризм: как выяснить, что на полках магазинов товары из РФ и Беларуси Фото: как в супермаркетах Украины выяснить, что товар не российский (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинцы во время покупок различных товаров случайно могут приобрести продукцию из РФ и Беларуси, таким образом невольно спонсируя их бизнес, и соответственно военную агрессию и террор против своей страны.

Чтобы не допустить таких ошибок, можно уделить минуту-другую времени и разобраться, куда ведет "след" того ли иного товара.

Полезные советы описаны на специальном курсе в рамках проекта Минцифры "Дія.Відкриті дані".

Отмечается, что хотя на фоне полномасштабной войны бизнесы, связанные с РФ, активно покидают украинское пространство, однако даже сегодня на рынке Украины можно найти товары российских и белорусских компаний или несознательно пользоваться их услугами.

Чтобы определить, откуда продукция, и не спонсировать агрессора, достаточно обратить внимание на открытые данные, что указаны на товаре.

  • Не поленитесь, и посмотрите на штрих-код товара, чтобы узнать, где он произведен. Например, код 482 - это в Украине. А коды 46 и 481 - это РФ и Беларусь соответственно.
  • Кстати, в некоторых магазинах еще до широкомасштабного вторжения были специальные указатели "Этот товар произведен в России".
  • Также не стоит стесняться, можно подойти к администратору в магазине и поинтересоваться о конкретном товаре.
  • Можно провести и самостоятельное расследование, с помощью смартфона или иных гаждетов быстро исследовать данные о компаниях, которые завозят, распространяют российские и белорусские товары.
  • Например, на ресурсе YouControl можно узнать о происхождении компании, о конечных бенефициарах, об офшорах, есть ли на фирмах криминальные производства и так далее.
  • На Opendatabot можно прочитать, юридические и финансовые данные компании.
  • Не забывайте и об санкционном портале "Війна&Санкції".

Также на курсе обращают внимание, что многие бренды, которые позиционируют себя как украинские или иностранные, могут принадлежать россиянам или белорусам.

Так, специалисты в Украине насчитали около 17 тысяч компаний с "российским следом".

Выяснить, кто действительно владеет бизнесом и куда идут налоги можно с помощью портала о санкциях, Opendatabot, а на YouControl также можно получить инфу о бренде и товаре.

Чтобы проверить кого-либо в системе, достаточно знать что-нибудь из этого:

  • код ЕДРПОУ (уникальный идентификационный номер юрлица
  • ИПН (идентификационный код)
  • ФИО основателя
  • название компании
  • адрес или номер телефона компании.

Можно воспользоваться сервисом RuAssets, который "заточен" на поиск и анализ связей предпринимателей и компаний Белоруси и РФ.

Добавим, что на данной инфографике можно получить дельные рекомендации, как проверить происхождение товаров и не спонсировать российский и белорусский бизнес.

Не спонсируйте терроризм: как выяснить, что на полках магазинов товары из РФ и БеларусиНе спонсируйте терроризм: как выяснить, что на полках магазинов товары из РФ и БеларусиНе спонсируйте терроризм: как выяснить, что на полках магазинов товары из РФ и Беларуси

Советы, как идентифицировать российские и белорусские товары и бренды в украинских магазинах (фото: diia.data.gov.ua)

Ранее мы рассказывали, какие бренды продолжают работу в России, и тем самым остаются спонсорами военной агрессии против Украины.

А также писали перед этим, какое наказание ждет бизнес за сотрудничество с оккупантами.

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