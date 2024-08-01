Спокойствие за рулем. Google Maps добавил важную функцию для водителей

Детали новой функции

Заимствуя функцию у Waze, версии приложений Google Maps для iOS, Android и автомобилей теперь позволяют пользователям сообщать о расположении полиции, дополняя существующую функцию отслеживания аварий и радаров.

Как и в случае с этими функциями, пользователи могут сообщить приложению о замеченном полицейском, и водители, проезжающие через тот же район, будут должны подтвердить это. Пока люди продолжают подтверждать присутствие полиции, другие будут получать об этом предупреждения.

Конечно, это означает много лишних действий на сенсорном экране во время вождения, поэтому Google также увеличивает размер кнопок создания отчетов

Даже внутри приложения Maps оповещения могут поступать как от пользователей Maps, так и от пользователей Waze, чтобы предоставить вам максимально широкий набор данных. Waze также получает некоторые эксклюзивные новые функции, такие как возможность сообщать о светофорах, которые также отслеживают вашу скорость.

В дополнение к пользовательским отчетам Waze также будет использовать "общедоступные данные" для маркировки своих карт. Waze также получит возможность видеть пошаговые инструкции и другие навигационные указания на экране блокировки, которые появятся на Android в этом месяце и на iOS осенью.

Функция "дорожно-транспортные происшествия" уже развертывается в Waze, которая собирает связанные с событием закрытия дорог и объезды на одной странице.

Пассажиры, которые регулярно ездят через такие районы, автоматически получат предупреждение от приложения после начала события, которым они затем смогут поделиться с другими.

Возвращаясь к Google Maps: оказавшись в пункте назначения, вы сможете легче попасть в здание. В "ближайшие недели" Google Maps включит функцию "Навигация к месту назначения", которая будет выделять ваше конкретное здание назначения красным цветом и показывать входы в здание зеленым.

Приложение также будет подсвечивать близлежащие парковки. Функция "Навигация к месту назначения" будет работать на всех версиях приложения Google Maps.