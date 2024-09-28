Готовьтесь к игровому марафону. 13 самых популярных игр, которые выйдут в октябре 2024 года

Октябрь 2024 года обещает быть насыщенным для геймеров благодаря множеству захватывающих релизов. Этот месяц привнесет на рынок как долгожданные продолжения популярных франшиз, так и совершенно новые проекты, которые уже успели вызвать ажиотаж.

Про 13 долгожданных игр, которые выйдут в октябре, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт GG.deals , который предоставляет лучшие предложения на игры и другие цифровые продукты для ПК.

THRONE AND LIBERTY

Дата выхода: 1 октября

Изначально задуманная как продолжение культовой Lineage, игра превратилась в нечто совершенно иное в процессе разработки.

Эта бесплатная MMORPG может похвастаться динамичным, потрясающим миром, где игроки могут объединяться для PvE-сражений или сражаться друг с другом в режиме PvP.

THRONE AND LIBERTY (фото: GG.deals)

Until Dawn

Дата выхода: 4 октября

Это не та же самая игра 2015 года; это ремейк, полностью переосмысленный с захватывающими визуальными эффектами, улучшенной игровой механикой и многим другим.

С точки зрения сюжета, он вращается вокруг той же группы персонажей из оригинала, которые борются за выживание среди странных событий, происходящих в горе Блэквуд. Вы будете направлять главных героев, решая, встретят ли они свою смерть или доживут до рассвета.

Until Dawn (фото: GG.deals)

SILENT HILL 2

Дата выхода: 8 октября

В следующем месяце начнется жуткий сезон, поэтому неудивительно, что SILENT HILL 2 входит в число предстоящих игр октября 2024 года. Разработанная Bloober Team, известной по Layers of Fear, это полный ремейк одной из самых легендарных игр в жанре survival horror.

Игроки снова будут сопровождать Джеймса в его путешествии в Сайлент Хилл после получения письма от его покойной жены.

SILENT HILL 2 (фото: GG.deals)

Diablo IV: Vessel of Hatred

Дата выхода: 8 октября

В следующем месяце состоится релиз первого крупного дополнения для Diablo 4 , популярной игры Blizzard в жанре hack-and-slash . Vessel of Hatred перенесет вас в обширный регион Наханту, где вам предстоит помешать злым планам Мефисто.

Основной игровой процесс остался неизменным, сосредоточившись на сражениях с врагами и сборе добычи. Однако этот DLC вводит класс Spiritborn, новое подземелье для финальной стадии, предназначенное для кооперативной игры, а также новые предметы и способности.

Diablo IV: Vessel of Hatred (фото: GG.deals)

Metaphor: ReFantazio

Дата выхода: 11 октября

Если вы поклонник Persona, Metaphor: ReFantazio, вероятно, станет одной из ваших самых ожидаемых новых игр для ПК в октябре 2024 года. Хотя она не окунет вас в школьную жизнь, как знаменитая серия Atlus, это приключение в фантастический мир обещает быть таким же захватывающим.

Вы отправитесь в эпическое приключение с феей-спутницей, чтобы снять проклятие с потерянного принца королевства. Приготовьтесь к захватывающим пошаговым боям, смешанным с действием в реальном времени, изящными меню и незабываемым саундтреком!

Metaphor: ReFantazio (фото: GG.deals)

DRAGON BALL: Sparking! ZERO

Дата выхода: 11 октября

Приготовьтесь к захватывающим сражениям, которые заставят вас почувствовать себя звездой этого легендарного аниме-сериала.

Вы сможете бросить вызов другим воинам онлайн или сразиться с друзьями в локальном PvP. С огромным списком из более чем 180 воинов вы обязательно найдете своего любимого персонажа, готового раскрыть свои самые мощные приемы.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO (фото: GG.deals)

Starship Troopers: Extermination

Дата выхода: 17 октября

Если вы и ваши друзья жаждете больше экшена с уничтожением насекомых в стиле Helldivers 2, но ищете что-то новое, то Starship Troopers: Extermination станет идеальным выбором.

В следующем месяце этот кооперативный шутер официально перестанет быть в раннем доступе на ПК и выйдет на консолях. В этой игре вы вступите в роль члена Deep Space Vanguard, которому поручено сражаться с волнами паукообразных существ всех форм и размеров.

Starship Troopers: Extermination (фото: GG.deals)

Unknown 9: Awakening

Дата выхода: 17 октября

Этот приключенческий боевик посвящен Харуне (которая может показаться вам знакомой, если вы видели "Ведьмака" от Netflix), молодой женщине с необычайной способностью путешествовать в параллельное измерение.

Присоединяйтесь к ней в путешествии, которое проведет вас по разным местам, включая Мавританию, джунгли Индии, Португалию и многое другое.

Unknown 9: Awakening (фото: GG.deals)

Factorio: Space Age

Дата выхода: 21 октября

Factorio : Space Age - еще один DLC, представленный в линейке игр для ПК и консолей, которые выйдут в октябре 2024 года. В этом дополнении вы узнаете, что произойдет после того, как вы запустите свои ракеты в космос.

Вас ждут новые препятствия, но ваша главная цель остается неизменной: сбор ресурсов и строительство фабрик. Независимо от того, играете ли вы в одиночку или с друзьями, вы обязательно получите удовольствие от преодоления трудностей, которые представляют собой недавно открытые планеты.

Factorio: Space Age (фото: GG.deals)

Call of Duty: Black Ops 6

Дата выхода: 24 октября

Без сомнения, Call of Duty: Black Ops 6 - одна из самых ожидаемых игр этого года, особенно для фанатов CoD . С однопользовательской кампанией и эффектными многопользовательскими режимами игроки могут рассчитывать на захватывающие перестрелки.

Плюс, стоит отметить, что игра присоединится к PC Game Pass и Game Pass Ultimate в первый день.

Call of Duty: Black Ops 6 (фото: GG.deals)

SONIC X SHADOW GENERATIONS

Дата выхода: 25 октября

Эта игра представляет собой полный ремастер любимой SONIC GENERATIONS, с улучшенной графикой и новым бонусным контентом, а также новой отдельной кампанией с участием Тени.

С сочетанием 2D и 3D этапов вы получите удовольствие от прохождения всех предстоящих испытаний. Несомненно, эта коллекция является обязательной для любого поклонника культового синего ежа или платформеров.

SONIC X SHADOW GENERATIONS (фото: GG.deals)

Life is Strange: Double Exposure

Дата выхода: 29 октября

В новой части серии "Life is Strange" мы снова встретимся с Макс Коулфилд, которая получит новую способность переключаться между двумя временными линиями. Ей предстоит расследовать загадочное убийство своей подруги Сафи, используя свой новый дар.

Double Exposure предлагает продолжение истории, начатой в предыдущих играх серии, и позволит игрокам вновь погрузиться в атмосферу загадочного городка Аркадия Бэй.

Life is Strange: Double Exposure (фото: GG.deals)

Dragon Age: The Veilguard

Дата выхода: 31 октября

Начиная с десяти лет после событий Inquisition, вы встанете на место Rook, возглавляя группу спутников в поисках остановки древних, порочных богов.

В игре будут более насыщенные бои, чем в предыдущих играх, еще более богатая настройка персонажа и возвращение любимых героев, таких как Варрик и Морриган.

Dragon Age: The Veilguard (фото: GG.deals)