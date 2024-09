11 психологических хоррор-игр для ПК, где каждый шаг скрывает опасность

Visage

Visage - игра, которая заставит вас вздрогнуть даже от самого тихого, самого легкого звука в доме. Действие происходит исключительно в темном, таинственном особняке с богатым и драматичным прошлым. Убийства и самоубийства совершались здесь ежедневно.

Наша главная цель - сбежать из этого сумасшедшего дома. Чтобы сделать это, нам придется раскрыть его леденящие кровь секреты. Сюжет несколько нелинеен, поскольку некоторые события выбираются случайным образом в начале каждого прохождения.

Visage (фото: GG.deals)

Amnesia: The Dark Descent

В Amnesia: The Dark Descent игроки берут под контроль Дэниела, человека с амнезией, который бродит по коридорам замка 18 века.

Студия Frictional Games, создатели известной серии Penumbra , снова объединили элементы выживания и исследования. Дэниел не может сражаться, поэтому наш единственный выбор - бежать или прятаться от врагов. Это опыт, который проберет вас до глубины души своим захватывающим геймплеем и невыразимыми кошмарами.

Amnesia: The Dark Descent (фото: GG.deals)

The Medium

Главная героиня The Medium, Марианна, обладает экстрасенсорной способностью, которая позволяет ей путешествовать в духовный мир.

Это позволило разработчикам игры реализовать головоломки, требующие от игроков исследовать два мира, отображаемых одновременно, что стало одним из пунктов продажи этого названия.

К счастью, The Medium - это больше, чем просто технический промах, поскольку он рассказывает захватывающую, зрелую историю, действие которой происходит в Польше в конце 20-го века.

The Medium (фото: GG.deals)

Silent Hill 4: The Room

Несмотря на многочисленные недостатки, Silent Hill 4: The Room по-прежнему остается одной из лучших психологических игр в жанре хоррор.

Мы играем за Генри Таунсенда, запертого в своей крошечной проклятой квартире. Мы можем выбраться наружу, только исследуя таинственные порталы, которые встречаются в некоторых частях его дома.

SH4 делает больший акцент на бое, чем предыдущие части, что может не понравиться некоторым старым фанатам. Его все равно стоит попробовать, так как он предлагает уникальную и сложную историю, которая является отличительной чертой всей серии.

Silent Hill 4: The Room (фото: GG.deals)

Alan Wake and Alan Wake 2

Игровой процесс уникален, так как мы не можем убивать врагов, просто стреляя в них. Ключевая механика заключается в использовании нашего фонарика или другого источника света для устранения их "барьера", поэтому наше оружие может фактически нанести им вред.

Это делает бой значительно более интенсивным, так как мы должны заботиться не только о сборе боеприпасов и аптечек.

Благодаря большему бюджету и меньшим временным ограничениям вторая часть стала точным воплощением художественного видения Remedy.

Отточенные визуальные эффекты еще больше погружают вас в тревожную атмосферу Брайт-Фоллс. Оба этих survival horror особенно понравятся поклонникам Стивена Кинга, поскольку на них сильно повлияли его знаменитые романы и рассказы.

Alan Wake and Alan Wake 2 (фото: GG.deals)

MADiSON

Мы играем за Луку, которого соблазнил злой дух, чтобы провести кровавый ритуал. Мы будем исследовать локации, собирать предметы и решать головоломки. Несколько событий запускаются случайным образом, поэтому стоит сыграть в нее не один раз.

MADiSON (фото: GG.deals)

Observer: System Redux

Действие происходит в далеком будущем, в 2084 году. Мы играем за Дэниела Лазарски, титулованного Наблюдателя, в антиутопической киберпанковой версии Кракова. Наша цель - проникнуть в темные уголки разума людей, раскрыть их глубоко скрытые секреты и разоблачить их страхи.

System Redux включает в себя различные улучшения качества жизни, новую игровую механику и секреты, которые нужно найти. Даже если вы уже знакомы с оригиналом, вы наверняка найдете что-то, что вам понравится в этой версии.

Observer: System Redux (фото: GG.deals)

SOMA

Действие бестселлера Frictional Games происходит в исследовательском центре PATHOS-II на дне Атлантики.

Здесь нет никаких демонов, призраков или монстров. Наши главные враги - роботы, управляемые ИИ, и безумные ученые. Вы можете только бежать или прятаться; нет никакого способа защитить себя.

SOMA (фото: GG.deals)

Sanitarium

Главный герой просыпается после автокатастрофы в мрачном приюте с головой, обмотанной бинтами. У него есть множество вопросов, но самый главный из них: "Какого черта я вообще здесь делаю?".

Хотя с момента выхода прошло много лет, шедевр Dream Forge по-прежнему убедителен. Скриншоты или трейлеры не передадут его в полной мере. Вы должны испытать это сами, чтобы по-настоящему ощутить безумие и ужас.

Sanitarium (фото: GG.deals)

Slay the Princess

Визуальные новеллы - это потрясающая повествовательная среда для историй, которые фокусируются на психологическом аспекте ужаса. Помимо классики, такой как Higurashi, Saya no Uta или Kara no Shojo, Slay the Princess 2023 года становится одним из самых сильных новых представителей жанра.

Роль игроков сводится к формированию хода истории путем выбора различных вариантов диалога для исследования разветвленных повествовательных путей, которые могут привести или не привести к гибели принцессы.

Slay the Princess (фото: GG.deals)

Signalis

Научно-фантастический кошмар с игровыми корнями в играх старой школы, таких как первый Resident Evil.

Главный герой этого космического кошмара Элстер, андроид, ищущий своего пропавшего партнера после крушения на чужой планете. С очень ограниченным инвентарем и ужасающими врагами, скрывающимися вокруг, квест не будет похож на прогулку в парке.

Signalis (фото: GG.deals)