"Надеюсь, вы скучали". Известная украинская певица объявила о возвращении на сцену через семь лет перерыва

Звезда 2000-х, украинская певица Гайтана порадовала поклонников новостью. Она объявила о возвращении на сцену после паузы длиной в семь лет.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.
Знаменитость сообщила, что она завершила многолетнее сотрудничество с музыкальным лейблом Lavina Music, с которым выпускала песни с 2003 года.
Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)
"У меня для вас важная новость. С 2003 года я имела честь работать с Lavina Music. Вместе мы сделали много классной музыки и прошли невероятный творческий путь. Вместе с этим недавно совместно мы решили завершить сотрудничество, ведь сделали все (и даже больше), что планировали. Мы подписали соглашение, утверждающее мои права на все песни, альбомы и клипы, созданные за это время. У нас нет друг к другу финансовых или творческих вопросов и двигаемся дальше", - поделилась Гайтана.
Теперь звезда является самостоятельной творческой единицей и уже вскоре ее поклонники услышат новые песни.
"Отныне - я капитан этого корабля. Так что ждите новую музыку. Надеюсь, вы скучали. Потому что я - очень. Чувствую, этот этап будет отличным. До встречи на следующей странице моей музыкальной истории!", - подытожила она.
Напомним, за время сотрудничества с лейблом Lavina Music Гайтана выпустила немало треков, ставших настоящими хитами.
Среди них Два вікна", "Шаленій", "Be My Guest" и другие. Последнюю песню "Далі" певица выпустила в декабре 2020 года.
Гайтона (фото: instagram.com/gaitanamusic)
Напомним, недавно певица Лама призналась, почему исчезла со сцены на 10 лет.
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