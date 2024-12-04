"Сплю в трейлере с разбитыми окнами". Звезда Marvel стал бездомным и умоляет о помощи

17-летний актер Джек Вил, наиболее известный своей ролью юного Локи в сериале "Лок"» от Marvel, шокировал фанов неожиданным заявлением. В своих соцсетях он сообщил, что сейчас остался без крыши над головой и нуждается в поддержке.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на знаменитость TikTok .

Так, Джек рассказал, что столкнулся со многими ментальными трудностями, корни которых уходят в его непростое детство.

Он отметил, что вырос в сложных условиях, из-за чего теперь столкнулся с серьезными жизненными вызовами.

"Привет. Я известный актер, мне 17, и я бездомный", - начал Уил видеообращение.

"Я борюсь с психическим здоровьем. У меня аутизм, СДВГ, я прохожу обследование на биполярное расстройство и психоз", - добавил он.

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По словам актера, социальные службы не могут ему помочь, поэтому он обращается к фанатам вселенной Marvel с просьбой о поддержке.

Уил рассказал, что ранее проживал с бабушкой и дедушкой, однако сейчас не может оставаться с ними из-за тяжелого состояния здоровья дедушки.

По словам юного актера, он уже вынужден был ночевать под открытым небом, а также в старом трейлере. Джек признался, что находится в глубоком отчаянии и просит поклонников помочь, распространив его видеообращение с просьбой поддержки.

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"Я спал на улице. Сейчас я сплю в трейлере с разбитыми окнами, который является опасным, в двух часах езды от моей работы, а это означает, что я каждый день пытаюсь добраться до работы. Это тяжело. Жизнь трудна. На данный момент у меня больше ничего нет. Я стою на коленях и умоляю вас просто поделиться этим, сделать что-то, распространить сообщение о том, как правительство относится к детям", - обратился к поклонникам Джек Уил.

Юноша добавил, что жизнь очень тяжелая, однако он продолжает борьбу несмотря на то, в каком положении оказался.

В заключение Джек сказал, что не просит ни у кого денег. Он лишь хочет, чтобы его призыв о помощи разнесли по сети.

Что известно о Джеке Вилле

Английский актер Джек Вил начал кинокарьеру в 2017 году и успел сняться в таких проектах, как "Меня зовут Ленни", "Стальная звезда" и "Фаворитка".

Джек Вил (кадр из сериала "Локи")

В сериале "Локи" он сыграл одного из ключевых персонажей Marvel и работал вместе с такими звездами, как Том Хиддлстон.